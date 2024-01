Wie das Roxy Ulm mitteilt, sind bereits mehrere Veranstaltungen im Januar ausverkauft. Das gilt für „Caveman“ am Freitag, 19. Januar, sowie für Till Reiners am Sonntag, 28. Januar. Für beide Veranstaltungen wird es keinen Ticketverkauf an der Abendkasse geben.

Auch die Roxy-Tanzlabor-Veranstaltung „Estatic Shiva Dance“ am Sonntag, 14. Januar, ist bereits ausgebucht. Weitere Termine seien in der Vorbereitung.