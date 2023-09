Mehr Räume, mehr Personal und mehr Therapieplätze

Die Psychotherapeutische Hochschulambulanz (PHSA) der Universität Ulm wird im Frühjahr/Sommer 2024 von der Schaffnerstraße 3 in die Bahnhofstraße 8 umziehen. Sie gehört zu den neuen Hauptmietern der umgebauten Einzelhandelsimmobilie in der Ulmer Fußgängerzone. Die PHSA wird in dem Gebäude die vierte und fünfte Etage beziehen und erhält damit rund 2400 Quadratmeter an Mietfläche. Dies teilt die Uni mit

Mit dem Umzug, der zum zweiten Quartal des nächsten Jahres geplant ist, wird sich die PHSA nicht nur flächenmäßig vergrößern, sondern auch deutlich Personal aufstocken und mehr Therapieplätze anbieten. Mit dem Aufbau des neuen Master-Studiengangs „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ sei dieser Ausbau notwendig geworden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Psychotherapeutische Hochschulambulanz (PHSA) ist eine Einrichtung des Instituts für Psychologie und Pädagogik der Universität Ulm. Ihr besonderer Auftrag besteht darin, die klinische Praxis mit der Forschung und Lehre zu verbinden. „Unser neues Domizil in der Fußgängerzone ist bestens dafür geeignet. Es liegt sehr zentral und ist sehr gut zu erreichen. Außerdem stehen uns unter der neuen Adresse mehr Fläche und Räume zur Verfügung“, freut sich Dr. Roberto Rojas (Foto: Elvira Eberhardt), Geschäftsführer der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz. Dies wird in Zukunft nötig sein, denn mit dem neu zum Wintersemester 2023/24 an der Uni Ulm eingerichteten Masterstudiengang „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ muss die anwendungsbezogene Lehre in diesem Bereich ausgebaut werden. Pro Jahr nimmt der neue Masterstudiengang 60 Studierende auf, die Lehre wird von der Psychologie und der Medizin der Universität Ulm gemeinsam verantwortet.

Aktuell arbeiten acht approbierte Psychotherapeutinnen und -therapeuten in der PHSA, davon die meisten in Teilzeit. Doch mit der geplanten Aufstockung der Therapieplätze soll auch das Therapie-Team um acht weitere Vollzeitstellen vergrößert werden „Ein großer Teil der neuen Stellen ist bereits besetzt, so dass wir nach dem Umzug schon bald mit voller Kraft loslegen können. Denn die Nachfrage an Therapieplätzen ist unverändert sehr hoch“, sagt Professorin Iris-Tatjana Kolassa. Die Leiterin der Abteilung für Klinische und Biologische Psychologie ist aktuell die Sprecherin der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz.

Behandelt wird in der PHSA ein breites Spektrum an psychischen Störungen und Erkrankungen, am häufigsten darunter: depressive Störungen, Angst-, Ess- und Zwangsstörungen, Stress-assoziierte Störungen (wie PTBS) sowie Persönlichkeitsstörungen (zum Beispiel Borderline). Das klinische Personal ist durchweg im Bereich Verhaltenstherapie für Erwachsene approbiert. Die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie befindet sich noch im Aufbau. „Wir rechnen damit, dass wir im Frühjahr 2024 mit Behandlungen in diesem Bereich starten können. Ein besonderer Schwerpunkt werden Angst- und Depressionserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sein, die im Rahmen der Corona-Pandemie deutlich zugenommen haben“, so Professorin Olga Pollatos, Leiterin der Abteilung Klinische und Gesundheitspsychologie an der Universität Ulm. Auch der Einsatz von Methoden wie eHealth-Applikationen oder digital unterstützte Formate wird im Fokus von neuen Projekten stehen. Vertreten ist dieser Bereich unter anderem durch Professor Harald Baumeister, Leiter der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie.