Von Krise fast keine Spur: Obwohl das Jahr 2023 von einer Vielzahl an Herausforderungen wie der Inflation und der lahmenden Konjunktur geprägt war, ist davon in den Bilanzen der Volksbank Ulm-Biberach wenig zu sehen. Alle wichtigen Parameter zeigen nach oben. Die Bank konnte weiter wachsen. Nicht zuletzt aufgrund der Fusion mit der Raiffeisenbank Biberach, die im November 2022 vollendet wurde.

Die Bilanzsumme hat sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr nochmals erhöht und liegt jetzt bei rund 4,7 Milliarden Euro. Rund 10,7 Milliarden betreut die Bank an Kundengeldern. „Das ist ein sehr schönes und solides Ergebnis“, erklärte Vorstandssprecher Stefan Hell bei einem Bilanzgespräch am Dienstag in Ulm.

Bilanz für neuen Vorstandschef

Für Hell war es die erste Bilanz, die er als Vorstandssprecher zu verantworten hatte. Und die Kernbotschaft war eindeutig: Die Bank knüpfe an den Erfolgskurs der Vorjahre an. Erstaunlich: Auch im Kreditgeschäft steht unterm Strich ein deutliches Wachstum von fast vier Prozent. Das Wohnungsbaugeschäft vor allem von Privatkunden sei zwar sehr verhalten gewesen, dafür aber sei die Nachfrage von Unternehmen nach Krediten weiterhin hoch. Obwohl steigende Zinsen und höhere Material- und Energiekosten bremsten, habe die Bank rund 1200 Kunden Baukredite gegeben.

Von den steigenden Einnahmen der Bank sollen nun auch die Mitglieder stärker profitieren: Nach vielen Jahren, in denen sie sich mit einer Dividende von einem Prozent plus zusätzlicher Boni begnügen mussten, schlägt der Vorstand nun eine Dividende von drei Prozent vor. Die Vertreterversammlung muss dem aber noch zustimmen. Mehr als 92.000 Mitglieder werden damit voraussichtlich mehr Geld erhalten.

Neue Fusionen geplant?

Dass die Zahl der Mitglieder in diesem Jahr schon die Grenze von 100.000 knacken könnte, hält Stefan Hell indes für nahezu ausgeschlossen. Konkrete Pläne für neue Fusionen gebe es schließlich nicht. Denkbar aber wären Fusionen wieder ab dem kommenden Jahr 2025. Die vergangene Fusion mit der Raiffeisenbank Biberach sei gut geglückt und inzwischen auch technisch vollendet. „Es steckt derzeit aber nichts Neues in der Pipeline“, erklärte Hell auf Nachfrage.

Auch weitere Geschäftsschließungen seien möglich, bislang aber nicht geplant. „Wir prüfen das jährlich“, erklärte der Vorstandssprecher. Ziel sei es, die Filialen am Leben zu halten, die gut frequentiert sind. Zuletzt seien Geldautomaten- und Geschäftsstellen dicht gemacht worden, die im Durchschnitt nur noch zwei Kundenkontakte pro Woche verzeichneten.

Sparkasse und Volksbanken suchen Gespräche

Kooperationen mit anderen Banken wie den Sparkassen vor Ort hält Hell für möglich und im Einzelfall auch für sinnvoll. Er betont aber auch: „Bevor man sich zurückzieht, redet man Gott sei Dank miteinander. Das ist aber meist keine betriebswirtschaftliche Lösung, sondern verlängert die notwendigen Schritte nur.“ Werden tatsächlich Filialen geschlossen, lohne sich das Geschäft vor Ort für beide Banken meist nicht mehr.

Grund dafür sei aber vor allem das veränderte Kundenverhalten: Digitale Angebote würden immer stärker nachgefragt. Darauf hat die Volksbank nun reagiert: Mit einem speziellen Digitalangebot will sie vermehrt jüngere Kunden ansprechen, die nicht mehr an eine Heimatbank vor Ort gebunden sind. Per Videochat lassen sich von überall auf der Welt nun Gespräche mit dem Bankberater führen. Ein Team hat in dieser Woche auch in Ummendorf mit der Arbeit für die „Digitale Volksbank“ begonnen. Das Angebot stehe aber allen Kunden offen, betont Hell.

Umbau in Ulm kostet mindestens 20 Millionen Euro

Doch auch in die Filialen vor Ort soll weiter investiert worden. Das betrifft zunächst vor allem die Zentrale mit 4500 Quadratmeter in der Ulmer Olgastraße. Für mindestens 20 Millionen Euro muss das Hauptgebäude saniert werden, die tatsächlichen Kosten werden allerdings wohl deutlich höher liegen.

Hell rechnet mit einem Beginn der Arbeiten frühestens im kommenden Jahr 2025. In der Übergangszeit müssten die Mitarbeiter umziehen. „Derzeit prüfen wir mögliche Ausweichquartiere“, erklärt er. Selbst ein Abriss des historischen Gebäudes sei derzeit nicht ausgeschlossen. „Uns ist aber auch der Erhalt der Bausubstanz wichtig.“