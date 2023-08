Mehr Busse, mehr Gewinn: So lief das Jahr für Daimler Buses

Ist die Krise für den Fahrzeughersteller Daimler Truck bereits überstanden? Daimler Buses konnte im vergangenen Jahr jedenfalls deutlich mehr Fahrzeuge verkaufen als im Vorjahr. Auch sonst steht die Bussparte gut da. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen.

Rund 11.800 Busse und Fahrgestelle konnte die Firma im vergangenen Jahr verkaufen. Das sind rund ein Drittel mehr als im Vorjahr. Vor allem die „Markterholung in Europa und in Lateinamerika“ habe zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen, heißt es in einer Mitteilung.

Werk in Neu–Ulm steht gut da

„An unseren deutschen Produktionsstandorten Mannheim und Neu–Ulm spüren wir die positive Entwicklung des europäischen Markts. Wir verzeichnen in beiden Werken eine stabile Auftragssituation“, teilt Geschäftsführer Till Oberwörder mit. Allerdings rechnet die Firma auch im zweiten Halbjahr weiterhin mit Engpässen bei ihren Zulieferern.

Im Juni hatte die Firma die Umbenennung von Evobus in Daimler Buses bekannt gegeben. Premieren feierten zuletzt der neue Stadtbus Mercedes–Benz Citaro fuel cell sowie der Überlandbus Setra MultiClass 500 LE. Daimler wolle die „Transformation unserer Branche zum emissionsfreien Fahren anführen“, heißt es weiter in der Mitteilung. Der neue Name soll dabei helfen, da er selbsterklärend sei.

So geht es dem Mutterkonzern

Auch der Mutterkonzern Daimler Truck kann einen Erfolg verbuchen: Im zweiten Quartal 2023 stieg sein weltweiter Absatz um neun Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Unterstützt durch den starken Absatz stieg auch der Konzernumsatz deutlich um 15 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro, der Gewinn des Konzerns lag mit rund einer Milliarde leicht über dem Vorjahresquartal von 946 Millionen.

„Wir haben im zweiten Quartal 2023 eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet und die Markterwartungen übertroffen“, erklärte der Finanzchef Jochen Goetz in einer Mitteilung.