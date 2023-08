Bis vor kurzem hat man es meist nur an einem Platz einigermaßen ausgehalten: an einem erfrischenden Gewässer. Entsprechend voll war es an den Baggerseen, auch auf der Donau ließen sich immer wieder vereinzelte Gummibootfahrer treiben. Doch mit den hohen Temperaturen häuften sich auch die Meldungen über verunglückte Schwimmer (siehe Kasten). Wie oft musste die Wasserrettung in der Region ausrücken? Und auf welche Herausforderungen stoßen die Einsatzkräfte heutzutage? Oliver Bernsau gibt Einblicke in die Arbeit seines Teams.

Er ist der stellvertretende Vorsitzende der DLRG Ulm, die dann zur Stelle ist, wenn in Ulm in der Donau und im Alb–Donau–Kreis zusätzlich in den Baggerseen Menschen in Not geraten. Seit 40 Jahren ist er für die DLRG tätig. Mit den Jahrzehnten hat sich der Umgang mit dem Gewässer deutlich verändert, weiß der 52–Jährige. Das Schwimmen in der Donau etwa war vor einiger Zeit noch durchaus üblich. „Man hat von klein auf gelernt, in der Donau zu schwimmen und mit der Strömung umzugehen“, so Oliver Bernsau.

Oliver Bernsau ist stellvertretender Vorsitzender der DLRG Ulm. (Foto: Ehrenfeld )

Schwimmer können Gefahren der Donau nicht mehr richtig einschätzen

Das sehe man heutzutage aber deutlich weniger. Entsprechend groß sei die Gefahr für jene, die es trotzdem tun — aber die Gefahren nicht mehr wirklich einschätzen können. Besonders verheerend sei das vor ein paar Jahren gewesen, als die Zahl der Geflüchteten stark angestiegen war. „Da mussten wir leider den ein oder anderen rausziehen, der in die Donau stieg, aber gar nicht schwimmen konnte“, erinnert sich der Rettungsschwimmer. Dank der vielfach geleisteten Aufklärungsarbeit der DLRG Ulm mit ihren rund 50 Einsatzkräften komme so etwas inzwischen „nicht mehr so oft vor“.

Inzwischen wird in der Donau also deutlich weniger geschwommen, deutlich öfter lassen sich Menschen auf Stand–up Paddles (kurz SUP) und in Schlauchbooten auf der Donau treiben. Da sich die meisten von ihnen verantwortungsvoll verhalten, habe es in diesem Jahr nicht auffällig mehr Einsätze gegeben als sonst — trotz der Hitzewelle. Zu 15 Hilfeleistungen ist die DLRG Ulm bis Ende August ausgerückt, darunter etwa ein gekentertes Kanu und ein bewusstloser SUP–Fahrer.

Auf was man bei großer Hitze unbedingt achten sollte, wenn man ins Wasser möchte, erklärt Oliver Bernsau hier:

Umso einsatzreicher war für die Retter dagegen der diesjährige Schwörmontag. Das Nabada fordert einiges von den Einsatzkräften ab: Tausende Menschen gleichzeitig auf der Donau, manche von ihnen teilweise stark betrunken. Wer dann nicht mehr mitkriegt, dass sein Körper schon längst unterkühlt ist, wird zum Fall für die Rettungsschwimmer. Das komme immer öfter vor. „Das war dieses Jahr wieder echt krass. Das Nabada hat einen Eventcharakter bekommen. Man meint, manche Menschen schalten dann einfach hier Gehirn aus und denken nicht nach.“

Das Nabada bildet alljährlich den Höhepunkt des Schwörmontag. Für Rettungskräfte wie Oliver Bernsau ist die Veranstaltung jedes Jahr eine Herausforderung. Er meint: Die Leute werden immer dreister. (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Rettern wird Funkgerät geklaut

Manche machten es Einsatzkräften zusätzlich und absichtlich schwer, werden aggressiv und behindern das Team bei der Arbeit. Bernsau beispielsweise sei das Funkgerät direkt von der Brust und Material aus dem Erste–Hlife–Kasten geklaut worden. „Das geht dann gegen die Rettungsdienste und ist fehlender Respekt“, sagt Oliver Bernsau.

Er sei froh um sein Team, das jedes Jahr hier Großes leiste. Und auch die Stadt mache „einen guten Job“, indem es die Nabader stets umfangreich vorab aufklärt, was im Wasser geht — und was nicht.

Griffbereit hängen die verschiedenen Anzüge der Einsatzkräfte in den Räumen der neuen Wache in Ulm. (Foto: Ehrenfeld )

Doch auch wenn es der wohl herausfordernste Tag im Jahr eines Wasserretters ist, so hat die DLRG Ulm durchaus auch andere Einsätze. Neben Personensuchen sind das tatsächlich nicht selten Fahrzeugbergungen. Und dabei geht es nicht nur um kleine E–Scooter. „Vor ein paar Jahren mussten wir beispielsweise mal ein Auto aus der Donau bei Munderkingen bergen, weil einer im Nebel nachts falsch abgebogen war“, erinnert sich Bernsau.

Gute Zusammenarbeit

Sehr gut funktioniere bei den Einsätzen die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie der Feuerwehr oder der Wasserwacht Neu–Ulm. Erste ist bei Einsätzen an den Badeseen im Alb–Donau–Kreis meist zuerst vor Ort und übernehme die Erstversorgung, bis die DLRG eintrifft.

Doch nicht alle Einsätze gehen glimpflich aus. Vor allem diese, bei denen Menschen ums Leben kommen, „nehmen einen schon mit“, sagt Oliver Bernsau. Etwa, als ein 30–Jähriger vor drei Jahren bei einer Bootstour bei Untermarchtal in der Donau ertrunken war. Bei einer Suchaktion konnte der Mann, der mit anderen Freunden einen Junggesellenabschied gefeiert hatte, nur noch tot geborgen werden.

Andere Kommunen schließen reihenweise ihre Bäder, was so Angebote schwierig macht. In Ulm wird aber weiter gern in diese Einrichtungen investiert. Oliver Bernsau

So harmlos die Donau, vor allem bei niedrigem Pegelstand, im Sommer auch wirken mag, so gefährlich sei es in dem Fließgewässer eben auch. Mit seinem Team setze Bernsau genau deshalb seit Jahren auf Aufklärungsarbeit. Auch Schwimmkurse und -unterricht bietet die DLRG Ulm an — sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Dankbar sei man hier für die Unterstützung der Stadt, die die Lehrschwimmbecken zur Verfügung stellt. „Andere Kommunen schließen reihenweise ihre Bäder, was so Angebote schwierig macht. In Ulm wird aber weiter gern in diese Einrichtungen investiert“, betont Oliver Bernsau.