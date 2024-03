Mehr als 500 Erstsemester an der HNU

„Herzlich Willkommen im Sommersemester 2024“, hieß es an der Hochschule Neu-Ulm (HNU). Julia Kormann, Vizepräsidentin für Studium und Lehre, begrüßte mehr als 500 neue Studierende, wovon 230 im ersten Hochschulsemester studieren. Das geht aus einer Mitteilung der Hochschule hervor.

Zum Start des Sommersemesters empfing Julia Kormann die „Erstis“ im großen Hörsaal und stellte die HNU, ihre Fakultäten und das Leitbild vor. In ihrer Rede ermutigte sie die Studierenden, Verantwortung zu übernehmen, Hilfe anzubieten und sich aber auch selbst helfen zu lassen. Weiter betonte sie: „Was letztendlich zählt, ist nicht nur das Fachwissen, sondern auch Softskills wie Teamfähigkeit oder die Fähigkeit, andere wertzuschätzen und eigene Standpunkte zu vertreten. Das werden Sie aus Ihrem Studium an der HNU mitnehmen.“

Außerdem heißt die HNU im Sommersemester 21 Studierende von 15 Partnerhochschulen aus elf Ländern willkommen. Darüber hinaus sind 28 internationale Vollzeitstudierende aus 21 Ländern an der HNU eingeschrieben. 37 HNU-Studierenden ermöglicht die HNU im Sommersemester ein Auslandssemester an 18 Partnerhochschulen in 12 Ländern; davon absolvieren sechs Personen ein Double-Degree-Programm in Finnland, wie es in der Mitteilung heißt.