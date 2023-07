Mehr als 2000 Besucher beim Langen Abend der Wissenschaft

Selbst ein Stethoskop basteln, sich im Alterssimulations–Anzug fühlen, als wäre man 80, mit Robotern interagieren oder eine Ulmer Kaffeebeere in die Hand nehmen: All das war möglich beim Langen Abend der Wissenschaft an der Universität Ulm am Freitag, 14. Juli. Vom Nachmittag bis zum Abend drängten sich mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher im Forum, bestaunten Kakao, Vanille, Kaffee und Tee in den Gewächshäusern im Botanischen Garten oder probierten sich im Trainingshospital To Train U als Neurochirurgin aus. Mehr als 80 Angebote, auf die Beine gestellt von den vier Fakultäten und zentralen Einrichtungen, zeigten die große Vielfalt der Universität. Beliebt waren auch die Führungen und Mitmachprogramme, für die viele Menschen bereitwillig anstanden.

Ebenfalls gut besucht: die Angebote der BioNight der Biologie, die in diesem Jahr ihr 50–jähriges Bestehen an der Uni Ulm feiert. Geboten waren unter anderem Kurzvorträge, in denen zum Beispiel anschaulich erklärt wurde, wie die Begegnung mit einem Bären die Produktion von Stresshormonen ankurbelt, Führungen zur Hummelzucht oder Mikroskopieren. Der Höhepunkt war der Science Slam, den Malte Aurich vom Naturmuseum Ulm im vollen Hörsaal 4/5 mit einem Vortrag zu der Frage gewann, ob es in Ulm einen T–Rex gab.

Auch die Physik und Chemie präsentierte sich mit Naturwissenschaften zum Anfassen: von der Elektrokatalyse über die Kernspinresonanz oder Analyse von Graphen. An vielen Ständen waren Apparaturen aufgebaut, an denen die Besucherinnen und Besucher sich ausprobieren durften. Auf großes Interesse stieß auch die Medizin– und Sensortechnik — als Elektrotechnik, die unter die Haut geht. Dazu gab es mächtige Drohnen und Minilabore im Mikrochip–Format und Künstliche Intelligenz. Die Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler begeisterten das Publikum mit der schnellsten Murmelbahn der Welt und mit Zahlenzauber auf dem Fußballplatz. Süßes und Salziges hatte die Psychologie des Geschmacks zu bieten, aber auch über Blickanalyse und Personalauswahlsysteme wurde im Forum informiert.

Dass sich in der Uni zahlreiche Studienfächer präsentierten und auch die zentrale Studienberatung vor Ort war, nutzten insbesondere die älteren Schülerinnen und Schüler, von denen sich viele auf den Weg an die Uni gemacht hatten. Außerdem waren viele Familien unter den Besuchern. Im Botanischen Garten spielte die Unibigband. Dort ließen zahlreiche Besucher den Abend gemeinsam ausklingen.