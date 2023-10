Gleich an mehreren Ecken in Ulms Innenstadt sind Schmierereien aufgetaucht, die Bezug zum aktuellen Nahost-Konflikt nehmen. Auf den Hauswänden sind Parolen wie „Free Gaza“ oder „Free Palästina“ zu lesen, mehrmals ist auch die Palästina-Flagge zu sehen.

An einem Schaufenster in der Platzgasse wurden vor wenigen Tagen ebenfalls derartige Schmierereien entdeckt, von den Geschäftsinhabern aber schnell wieder entfernt worden. Doch auch andere Parolen, die gegen Muslime oder Araber hetzen, sind in der Innenstadt seit einigen Tagen zu finden.

Derartige Schmierereien mit klarem Bezug zum aktuellen Nahost-Konflikt sind in der ganzen Innenstadt von Ulm zu finden. (Foto: Ehrenfeld )

Dem Polizeipräsidium Ulm sind diese Fälle bekannt, ein Sprecher erklärt: „Seit dem 7. Oktober (Anm. d. Red.: der Tag des Angriffs der Hamas auf Israel) haben wir eine massive Zunahme von Sachbeschädigungen in Form von Farbschmierereien mit eindeutigem Bezug zum Nahost-Konflikt.“

Die meisten derartigen Schmierereien, die laut Polizei einen eindeutig pro-palästinischen Hintergrund haben, würden sich in der Innenstadt sowie in Söflingen und der Weststadt finden.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Ulm nimmt sich derartigen Ermittlungen an, wenn die Straftaten offensichtlich politisch motiviert sind.

Zudem laufen derartige Fälle beim Landeskriminalamt ein, wo kürzlich eine entsprechende Koordinierungsstelle für genau solche Fälle eingerichtet wurde.

Diese neue Koordinierungsstelle hat seit dem blutigen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober mutmaßlich einiges zu tun, da sind Schmierereien wie sie in Ulm zu finden sind wohl noch eher kleinere Bagatelle.

Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung in Giengen

In Giengen an der Brenz beispielsweise wird seit dem Wochenende wegen versuchter Brandstiftung ermittelt. Dort hatten Unbekannte Fenster des Rathauses eingeschlagen und Feuerwerkskörper ins Gebäude geworfen, die sich am Ende jedoch nicht entzündeten.

Die Stadtverwaltung Giengen sieht einen Zusammenhang zu den jüngsten Ereignissen in Israel, da es zum einen zu Protesten kam, als die Stadt aus Solidarität mit den Opfern des Terroranschlags in Israel eine israelische Flagge hisste, und zum anderen diese Flagge vor wenigen Tagen auch abgerissen wurde.

Mehr Präsenz rund um die Synagoge

Zu solchen Vorfällen kommt es seit dem 7. Oktober in ganz Baden-Württemberg, in Ulm war das bisher nicht der Fall. Dennoch sei man bei der Polizei wachsam. Schon am Tag nach den Anschlägen auf Israel bestätigte die Polizei, dass die Beamten deutlich mehr Präsenz rund um die Synagoge in Ulm zeigen werden. Das, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, sei aktuell immer noch der Fall.

Wie die Polizei das Gefahrenpotenzial für gewaltsamere Straftaten im Zusammenhang mit dem Israel-Konflikt einschätzt? Auch hier will die Polizei keine konkrete Antwort geben. Nur so viel: Man habe die aktuelle Lage durchaus im Blick. Größere pro-palästinische Ausschreitungen, wie es in den vergangenen Tagen etwa in Berlin-Neukölln der Fall war, kündigen sich in Ulm jedenfalls noch nicht an.