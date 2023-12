Der Schock über den Ausgang der Stichwahl war einigen Mitarbeitern aus der Stadtverwaltung auch am späten Sonntagabend noch deutlich anzumerken. Dies sei noch nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, reagierte eine merklich mitgenommene Angestellte aus dem Rathaus, zwei Stunden nach der Auszählung aller Wahlkreise.

Schnell wurde an diesem Abend klar: Mit dem Wechsel an der Stadtspitze hatten nur die Wenigsten gerechnet, auch nicht Gunter Czischs Vertraute - und vor allem nicht der abgewählte OB selbst. „Ich bin natürlich wahnsinnig traurig und gratuliere Martin Ansbacher zum Wahlsieg. Das ist Demokratie. Ich wünsche ihm und der Stadt alles Gute“, fasste sich Czisch zunächst kurz.

Ansbacher verdrängt Czisch nach acht Jahren

Überraschend eindeutig hat sich Herausforderer Martin Ansbacher (SPD) am Sonntag bei der Stichwahl zum Ulmer Oberbürgermeister gegen Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) durchgesetzt, der immerhin mit fast 15 Prozent Vorsprung in das finale Duell gestartet war.

Der zunächst zweitplatzierte Rechtsanwalt konnte am dritten Advent aber deutlich zulegen, einen Vorsprung von fast zehn Prozentpunkten auf seinen Vorgänger herausholen und diesen nach acht Jahren tatsächlich aus dem Chefsessel im Rathaus verdrängen.

Ansbacher, für den im ersten Wahlgang gerade einmal 29,7 Prozent der Ulmer votiert hatten, erhielt laut vorläufigem Endergebnis am Sonntag mehr als 55 Prozent der Stimmen. Czisch, der von zahlreichen Experten als Favorit für den Sieg gehandelt wurde, verbesserte sein Ergebnis indes kaum: Nach 43,2 Prozent im ersten Wahlgang erhielt der 60-Jährige am Sonntag lediglich 44,9 Prozent der Stimmen - und damit zu wenige für eine zweite Amtszeit.

Sprechchöre und Freudentränen

„Ich hätte nie gedacht, dass die Stichwahl so ein klares Ergebnis liefert. Ich habe ganz weiche Knie“, zeigte sich Martin Ansbacher bei der offiziellen Wahlparty im Rathaus überrascht und auch ergriffen von dem deutlichen Ausgang des Zweikampfes.

„Martin, Martin!“ - so klangen die Sprechchöre, zu denen der designierte Wahlsieger schließlich die Bühne vor dem kleinen Sitzungssaal betrat. Seine ersten Worte nach der gewonnenen Wahl gingen im Jubel beinahe unter - ebenso wie die Freudentränen, die er sich bei der späteren Party in der Gaststätte „Zur Zill“ aus dem Gesicht wischen musste. „Ich bin total überwältigt von diesem großartigen Ergebnis, von dieser Zustimmung die ich erfahren habe. Wir haben Geschichte geschrieben.“

Nach mehr als drei Monaten Wahlkampf sei eine große Last von seinen Schultern abgefallen, so Ansbacher weiter. Der 46-Jährige, der die meisten Wähler in der Ulmer Oststadt (65 Prozent), in der Weststadt (63 Prozent) und in der Stadtmitte (62 Prozent) hinter sich vereinigen konnte, wisse aber auch, dass nun viel Verantwortung auf ihn zukomme. „Ich muss jetzt erst einmal durchschnaufen, dann wird gefeiert und dann schauen wir in die Zukunft.“ Voraussichtlich Ende Februar wird Ansbacher als Oberbürgermeister vereidigt und sein neues Amt als Stadtoberhaupt dann am 1. März antreten.

Sein erster Weg als designierter Wahlsieger führte Martin Ansbacher am Sonntagabend aber an die Seite seines Vorgängers. „Für den Amtsinhaber ist das ein schwerer Abend, das gehört auch dazu. Ich danke Gunter Czisch für den fairen Wahlkampf“, sagte er. Czisch, der einige Minuten nach Ansbacher auf der Wahlparty erschien und dort seine Niederlage eingestand, gratulierte seinem Nachfolger und verschwand kurz darauf schon wieder durch einen Seitenausgang.

Czisch will Kommunalpolitik den Rücken kehren

Im Ratskeller, dem italienischen Restaurant im Erdgeschoss des Rathauses, wo Gunter Czisch eigentlich seinen Wahlsieg feiern wollte, musste der scheidende OB die bittere Niederlage an der Seite seiner Vertrauten nun erst einmal verdauen. „So ein Abend ist traurig für jemanden, der 23 Jahre lang der Stadt gedient hat.“ Czisch hatte die Arbeit im Rathaus seit 2000 als Erster Bürgermeister mitgeprägt, ehe er 2015 zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Und nun? „Ich werde mich aus der Lokalpolitik raushalten, keine Leserbriefe schreiben, aber vielleicht einem Rentnerstammtisch beitreten.“

Auch wenn er die Wahlniederlage als „guter Demokrat“ selbstredend akzeptiere, gab Czisch zu bedenken, dass die Änderung des Kommunalwahlrechts durchaus eine Rolle gespielt habe. Erstmals gab es in Ulm eine Stichwahl mit den beiden stärksten Kandidaten, statt wie bislang einen zweiten Wahlgang mit allen Bewerbern. „Das hatte zur Folge, dass alle, die den Wechsel in der Stadt wollten, sich auf Martin Ansbacher konzentriert haben“, meinte der scheidende OB. „Wenn es wie früher gewesen wäre, dann glaube ich, hätte das Ergebnis auch anders ausgehen können.“

Frust über schlechte Wahlbeteiligung

Unglücklich sei Gunter Czisch auch über die geringe Wahlbeteiligung. „Es gibt einen alten Spruch: Einmischen ist eine Pflicht“, so der 60-Jährige. „Und wenn sich über 60 Prozent nicht mehr einmischen wollen, dann ist das für unsere kommunale Demokratie ganz sicher ein Problem.“

Bei der Stichwahl am Sonntag gaben lediglich rund 38 Prozent der Ulmer ihre Stimme ab - und damit noch weniger als vor zwei Wochen. „Diese Zahl ist für mich mit Sorgen verbunden“, so Gunter Czisch. Er selbst wollte sich bemühen, den Abend „mit aufrechtem Haupt ausklingen“ zu lassen. Ob das gelungen ist, wissen nur die engsten Vertrauten des abgewählten Oberbürgermeisters, die im Erdgeschoss des Rathauses bis zum Schluss dabei waren.