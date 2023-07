Marcel Emmerich springt in die Donau

Der erste Basketball–Meistertitel von Ratiopharm Ulm hat in der ganzen Region für Euphorie gesorgt. Auch bei Marcel Emmerich, Mitglied des Bundestages für Ulm und den Alb–Donau–Kreis, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Der Grünen–Politiker hatte noch vor dem Play–Off–Halbfinale gegen den FC Bayern Basketball angekündigt, in die Donau zu springen, sollte Ratiopharm Ulm tatsächlich den Titel holen.

Dieser Ankündigung hat der Sportpolitiker nun Taten folgen lassen. Am Sonntag sprang Emmerich direkt hinter dem Orange Campus in die Donau — gekleidet in einem schwarzen Meistershirt. Dieses wurde ihm im Vorfeld von der Stimme des Vereins, Hallensprecher Marc Herrmann, überreicht.

Marcel Emmerich sagt dazu: „Die Mannschaft von Anton Gavel hat uns alle in den Play–Offs begeistert und völlig verdient die erste Meisterschaft errungen. Die Stimmung in der Halle und in der ganzen Region war spätestens seit den Spielen gegen Bayern München elektrisierend. Als Fan und Sportpolitiker war es für mich eine Frage der Ehre, meine Ankündigung wahrzumachen.“

Marc Herrmann wird in der Mitteilung zitiert: „Die frühe Ankündigung, bei unserem Titelgewinn in die Donau zu springen, belegt zweierlei: einmal die Wertschätzung gegenüber unserer historischen Finalserie, der kontinuierlichen Aufbauarbeit über Jahrzehnte und der meisterlichen Begeisterung einer ganzen Region.“

Das erste Spiel der neuen Saison in der Basketball–Bundesliga bestreitet der Titelverteidiger am 27. September in der Ratiopharm Arena gegen die Niners Chemnitz.