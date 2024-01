Mann schläft in Zugtoilette und leistet Widerstand

Ulm

Mann schläft in Zugtoilette und leistet Widerstand

Ulm / Lesedauer: 1 min

In der Nacht zu Dienstag hat ein Mann in der Zugtoilette des ICE von Köln Hbf nach München Hbf geschlafen und leistete anschließend Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Das berichten die Beamten in einem Schreiben.