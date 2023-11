Mann flippt in Apotheke aus

Am Mittwoch ist kurz vor 17.45 Uhr eine Polizeistreife zu einer Apotheke im Stadtteil Wiblingen gerufen worden. Denn dort hatte sich ein 34-Jähriger daneben benommen. Da wohl ein Medikament nicht lieferbar war, brachte er seinen Unmut gegenüber dem Angestellten zum Ausdruck. Er schlug dann laut Polizeibericht mit der Faust gegen eine am Verkaufstresen aufgestellte Plexiglasscheibe. Diese fiel zu Boden, blieb aber intakt. Danach verließ der Mann das Geschäft. Er konnte noch in unmittelbarer Nähe durch eine Polizeistreife gestellt werden. Da hatte er sich offensichtlich wieder beruhigt. Nach einer Personalienfeststellung konnte er seinen Weg fortsetzen.