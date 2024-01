Mann bedroht Reisende und Polizei im ICE von Ulm nach Stuttgart

Ein 27 Jahre alter Mann hat am Sonntagnachmittag eine 34 Jahre alte Frau im ICE auf der Fahrt von Ulm Hauptbahnhof nach Stuttgart Hauptbahnhof bedroht. Anschließend bedrohte dieser zudem die Einsatzkräfte der Bundespolizei mit entblößtem Oberkörper. Das berichtet die Bundespolizei.

Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall um 13.40 Uhr in dem ICE von Ulm Hbf nach Stuttgart Hbf. Hier soll der eritreische Staatsangehörige sich mit erhobenen Fäusten gegenüber der 34-jährigen Reisenden aufgebaut und dabei zum Schlag ausgeholt haben. Der Grund für diesen Angriff ist bislang nicht bekannt.

Die Reisende konnte sich diesem Angriff offenbar nur durch Flucht in ein anderes Zugabteil entziehen. Eine Zugbegleiterin der Deutschen Bahn AG verständigt die Bundespolizei, welche den Mann beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof vorläufig festnehmen konnte. Auch den eingesetzten Beamten näherte sich der Mann in bedrohlicher Haltung und mit entblößtem Oberkörper. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der Tatverdächtige in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Bedrohung dauern an.