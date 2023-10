Ein 38-jähriger Mann muss sich aktuell vor dem Ulmer Landgericht verantworten. Vor zwei Jahren soll er eine damals 13-Jährige in Ulm zum Sex gezwungen haben.

Der Vorwurf: Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung. Mit einem teuren Handy als Geschenk soll er sie gelockt haben. Der Angeklagte, wohnhaft in der Schweiz, sitzt aktuell in Ulm in Untersuchungshaft. In der Verhandlung kam der Vater des Mädchens zu Wort.

Angeklagter verdeckt sein Gesicht

Mit Handschellen und Fußfesseln wird der Angeklagte von zwei Justizvollzugsbeamten an diesem Morgen in den Gerichtssaal geführt. Mit überkreuzten Händen hält er sich einen blauen Schnellhefter vor sein Gesicht.

Der Angeklagte blickt etwas verunsichert in die Runde, bevor die Staatsanwältin die Anklageschrift verliest: Der in Winterthur lebende Mann soll sich im Herbst 2021 mit dem Mädchen in Ulm getroffen und sich an ihr vergangen haben.

Annäherung über Dating-App

Über eine Dating-App sollen sich die beiden kennengelernt haben. Das Mädchen war damals gerade einmal 13 Jahre alt. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll dem Angeklagten deren kindliches Alter damals bereits bekannt gewesen sein, heißt es in der Anklageschrift.

Der Angeklagte forderte sie auf, ihm 'Nudes' zu senden. Anklageschrift

Bevor es zu dem Treffen kam, soll es neben Chats auch zu Telefonaten und Video-Anrufen gekommen sein. Schon dort soll er sich vor dem Mädchen entblößt und es dazu aufgefordert haben, ihm Nacktbilder von sich zuzuschicken.

Für das Treffen nach Ulm gekommen

Schließlich soll der Mann ein persönliches Treffen gefordert haben. Als Anreiz habe er dem Mädchen ein neues, rund 900 Euro teures Handy als Geschenk in Aussicht gestellt.

Dafür sei er damals extra aus der Schweiz angereist. Nach einem gemeinsamen Essen bei einer Fastfood-Kette soll der kinderlose Alleinstehende das Mädchen zum gebuchten Hotelzimmer in Ulm gebracht haben.

Im gebuchten Hotelzimmer kam es zur Tat

Dort sei es dann zur Tat gekommen. Der Angeklagte soll das Mädchen zu verschiedenen sexuellen Handlungen aufgefordert und ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt haben.

Er hat ihr ein Handy versprochen, wenn sie Zeit mit ihm verbringt. Anklageschrift

Dass die 13-Jährige damit nicht einverstanden war, habe der Angeklagte immerzu ignoriert. Er soll dem Mädchen sogar den Mund zugehalten und ihr gedroht haben, sie zu schwängern, sollte sie sich weiter wehren.

iPhone als Druckmittel

Auch das versprochene iPhone gebe es sonst nicht. Erst, als sie über starke Schmerzen klagte, habe er von ihr abgelassen. In einem Elektronikmarkt in der Blaubeurer Straße habe er ihr danach das Handy gekauft. Danach setzte er das Mädchen in der Nähe ihres Zuhauses ab.

Verteidiger Walter Rubach räumt während der Verhandlung im Namen seines Mandanten ein, dass sich der Sachverhalt so zugespielt habe und weist darauf hin, dass dem Angeklagten der Vorfall leid tue.

Vater des Mädchens weint vor Gericht

Der einzige Zeuge an diesem Morgen ist der Vater des Mädchens. Als der Richter ihn fragt, wie es seiner Tochter heute gehe, steigen dem 52-Jährigen die Tränen in die Augen. Seine Stimme bricht, als er versucht, zu antworten. „Ein bisschen besser, aber nicht gut“, antwortet er in gebrochenem Deutsch im Beisein einer Dolmetscherin.

Ein bisschen besser, aber nicht gut. Vater der 13-Jährigen

Erst wenige Wochen vor der Tat habe ihn seine Tochter nach einem neuen Handy gefragt. Als er das neue Mobiltelefon gesehen habe, sei sein erster Gedanke gewesen, dass sie es womöglich gestohlen habe. Daraufhin habe ihm seine Tochter vom Geschenk des „Freundes“ berichtet.

Der Vater wollte jedoch eine Rechnung des teuren Telefons sehen. Als der Angeklagte am nächsten Tag zum vereinbarten Treffpunkt kam, habe der 52-Jährige dessen Auto blockiert und die Polizei gerufen. Erst dadurch sei wohl der ganze Fall zum Vorschein gekommen.

Angeklagter erst diesen Sommer verhaftet

Seine Tochter sei nach dem Vorfall abgerutscht, sagt er. Sie sei nicht mehr zur Schule gegangen, habe Probleme mit Alkohol bekommen und angefangen zu stehlen. Psychiatrische Hilfe und Medikamente sollen ihm zufolge jedoch geholfen haben.

Die Tat ist jetzt zwei Jahre her. Aufgegriffen werden konnte der Angeklagte aber erst im Juli dieses Jahres, als er auf einem portugiesischen Flughafen festgenommen und später nach Deutschland ausgeliefert wurde.

Diese Strafe droht dem 38-Jährigen

Im Vormonat habe es bereits eine Verständigung zwischen den Beteiligten des Verfahrens gegeben, ist vom Richter zu hören.

Durch das Geständnis des Angeklagten werde das Verfahren demnach auf eine Verständigung hinauslaufen, durch die er mit einer Haftstrafe zwischen drei und dreieinhalb Jahren rechnen muss. Im Prozess sind noch zwei weitere Sitzungstage angesetzt.