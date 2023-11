Hochseil-Akrobatik, Musical-Clowns und Pferdedressur: Beim Ulmer Weihnachtscircus treffen sich auch in diesem Jahr wieder Artisten und Künstler aus aller Welt. Zum inzwischen 14. Mal gastiert der Zirkus heuer vom 21. Dezember bis 7. Januar auf dem Volksfestplatz in der Ulmer Friedrichsau.

Stilecht im Zirkusoutfit

Man sieht ihm an, dass Zirkusmanager Matthias Bergstaedt für den Weihnachtscircus lebt. Standesgemäß erscheint er in seiner roten Zirkusjacke beim Pressegespräch. Und er schwärmt nur so von den Attraktionen, die es dieses Mal in Ulm zu sehen gibt.

Sieben-Mann-Pyramide hoch oben im Zirkuszelt

„Es kommen wieder viele internationale Künstler nach Ulm“, freut sich Bergstaedt. „Ein Top-Act sind zum Beispiel ‚The Gerlings’ aus Kolumbien.“

Die Artistentruppe wagt sich beim Ulmer Weihnachtscircus hoch hinaus und zeigt bei ihren Akrobatikeinlagen unter anderem eine Sieben-Mann-Pyramide auf dem Hochseil. „Es ist schon etwas Besonderes, dass sie wieder den Weg nach Ulm gefunden haben“, sagt der Zirkusmanager, der den Zuschauern eine ordentliche Portion Nervenkitzel verspricht.

Trampolin-Action mit Waldemar und Pawel

Saltos, Pirouetten und jede Menge Gags gibt es auch bei Waldemar und Pawel: Auch bei den beiden polnischen Artisten geht es hoch hinaus, sobald sie auf dem Trampolin eine Mischung aus Witz und Können zeigen. „Die beiden sind immer spektakuläre Stimmungsgaranten“, so Bergstaedt.

Sobolieva Oleksandra wird auch als "Die Königin der Ringe" bezeichnet. (Foto: Ulmer Weihnachtscircus )

Musikalische Clowns aus Spanien

Für Lacher soll auch die spanische Gruppe „Sito Rivelino Clowns“ sorgen, die laut Bergstaedt zum allerersten Mal in Ulm auftritt. „Es hat wirklich lange gedauert, sie zu bekommen, weil sie oft auf Jahre ausgebucht sind“, freut er sich.

Die Musical-Clowns, wie Bergstaedt sie bezeichnet, stammen aus einer alten Clown-Dynastie. Sie verstehen somit ihr Handwerk, wenn bei ihnen Comedy und Musik aufeinandertreffen, betont er.

Aus Spanien kommen die "Sito-Rivelino-Clowns" nach Ulm (Foto: Ulmer Weihnachtscircus )

Pferde, Hunde und Bauernhoftiere in der Manege

Auch Tiere dürfen in diesem Jahr in die Manege. Wildtiere sucht man beim Ulmer Weihnachtscircus aber auch in diesem Jahr vergebens. Dafür kommen unter anderem Willi Lauenburgers Hunde und Bauernhoftiere beim Zirkus zum Einsatz.

„Außerdem tritt Veno Mendes mit seinen tollen Friesenpferden auf und natürlich unsere Zirkus-Prinzessin.“ Damit meint Bergstaedt Mendes’ Tochter Alexia, die ihre beiden Pferde „Mini und Maxi“ präsentiert.

Täglich zwei Vorstellungen

Bis zu 1200 Zuschauer haben pro Vorstellung Platz im Zirkuszelt. Los geht es am Donnerstag, 21. Dezember, mit der Premierenvorstellung um 19.30 Uhr. Danach gibt es täglich (bis auf Heiligabend und Neujahr) zwei Vorstellungen um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr.

Am Freitag, 22. Dezember, ist Familientag mit reduzierten Eintrittspreisen. An Heiligabend findet zwar keine Vorstellung statt, ab 11 Uhr gibt es jedoch einen Gottesdienst in der Manege. Am selben Tag dürfen die Besucher zudem bei den öffentlichen Proben dabei sein. Das große Abschiedsprogramm findet am Sonntag, 7. Januar, um 11 und 15 Uhr statt.