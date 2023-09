Magie und Illusionen mit Mellow

Willkommen bei der neuen Liveshow von Mellow: Der Magier im Kapuzenpulli ist Deutscher Meister der Zauberkunst und stellt am Sonntag, 8. Oktober, ab 18 Uhr in der Roxy Werhalle für einen Abend mit kreativen Illusionen und humorvollem Storytelling die Welt von so manchen Besuchern Welt auf den Kopf. Wie die Veranstalter mitteilen, treffen in mellows Show neuartige holographische Video-und Projektionseffekte auf handgemachte Magie und interaktive Illusionen, in denen die Zuschauer ihre Wahrnehmung selbst austricksen werden! Mitten im Publikum und auf Augenhöhe verblüfft Mellow mit genialen Zaubertricks aus seiner magischen Candybar und schwebt am Ende in einer Seifenblase davon. Empfohlen ab zwölf Jahren, Karten gibt es zu 29,60 Euro im Vorverkauf und zu 32 Euro an der Abendkasse. .