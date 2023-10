So erlebte ein Ulmer den Angriff auf Israel

Den vorletzten Tag ihres Urlaubs in Israel wollten Barny Sancakli (57) und seine Frau eigentlich entspannt am Meer verbringen. Dann prasselten plötzlich Raketen auf die israelische Metropole Tel Aviv ein. Das Ulmer Ehepaar musste den Luftangriff der Terrorgruppe Hamas hautnah miterleben.

Wir fragten die Leute: „Wo wird denn gekämpft?“ Die Antwort lautete: „Überall“. Dann haben wir gewusst: Jetzt wird’s ernst. Urlauber Barny Sancakli aus Ulm

Im Interview mit Schwäbische-Reporter Dennis Bacher erzählt Barny Sancakli, Geschäftsführer einer Ulmer Sicherheitsfirma, von dramatischen Szenen am Flughafen, schildert die Momente im Schutzbunker des Hotels und spricht auch über seine eigenen Schuldgefühle beim Rückflug aus dem Kriegsgebiet.

Herr Sancakli, Sie erlebten den Raketenbeschuss auf Tel Aviv als Urlauber mit. Wie haben Sie die Tage vor dem Angriff am Samstagmorgen verbracht?

Meine Frau und ich verbrachten fünf wunderschöne Tage in Israel, waren zum Beispiel in Jerusalem, am Toten Meer, in Massada und in Haifa. Und überall lernten wir richtig tolle Menschen kennen. Aber man spürte auch eine gewisse Grundstimmung. Es fühlte sich an, als ob jederzeit etwas passieren könnte.

Wann haben Sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt?

Unser Urlaub war eigentlich schon so gut wie beendet, am Sonntag sollte unser Flieger zurückgehen und weil wir bereits mit unserem Programm durch waren, planten wir für Samstag noch einen Badetag am Meer. Am Abend hatten wir Karten für Bruno Mars, morgens wollten wir dann nochmal schnell runter ins Fitnessstudio des Hotels, als wir auf einmal die Sirenen hörten.

Bis zu diesem Morgen war uns gar nicht bewusst, dass unser Hotel mit einem eigenen Schutzraum ausgestattet war. Bei der Buchung machten wir uns darüber ehrlich gesagt auch keine Gedanken. Barny Sancakli

Was dachten Sie in dem Moment?

Uns war zunächst überhaupt nicht klar, was der Alarm zu bedeuten hatte. Also öffneten wir ein Fenster und schauten auf die Straße ‐ und hörten einen lauten Knall. Erst später wurde uns klar, dass irgendwo ein Flugkörper eingeschlagen haben musste. Wir fragten uns dann natürlich: Was sollen wir jetzt tun?

Was taten Sie?

Kurz nach der Detonation flatterte ein Zettel in unser Zimmer, mit der Aufforderung, uns beim nächsten Alarm in den Luftschutzbunker des Hotels zu begeben, wo wir dann in Sicherheit sein würden. Bis zu diesem Morgen war uns gar nicht bewusst, dass unser Hotel mit einem eigenen Schutzraum ausgestattet war. Bei der Buchung machten wir uns darüber ehrlich gesagt auch keine Gedanken.

Auf seinem Handy informiert sich Barny Sancakli über die aktuelle Lage im Nahen Osten. Er glaubt: "Da unten wird niemals Ruhe einkehren". (Foto: Dennis Bacher )

Tel Aviv wurde am vergangenen Wochenende immer wieder beschossen. Mussten Sie sich tatsächlich in den Schutzraum begeben?

Die Sirenen heulten am Samstag noch mehrmals auf, wir gingen dann immer wieder mit den anderen Gästen nach unten, wo sich eine große Bunkeranlage befand. Es war schon surreal, mit Touristen aus Amerika, Brasilien oder Spanien dort zu verharren, bis der Alarm irgendwann aufhörte.

Es hieß, dass Palästinenser auf den Straßen unterwegs seien und wahllos Menschen erschießen würden. Vor unserem Hotel konnte ich selbst eine Festnahme beobachten. Barny Sancakli

War Ihnen der Ernst der Lage in diesen Momenten bewusst?

Das Personal im Hotel agierte den ganzen Tag über sehr ruhig und hilfsbereit, aber niemand konnte uns so richtig sagen, was vor sich geht. Auch die Bilder im Fernsehen konnten wir nicht wirklich einordnen. Immer wieder drangen Neuigkeiten durch, darunter bestimmt auch viele Unwahrheiten. Es hieß, dass Palästinenser auf den Straßen unterwegs seien und wahllos Menschen erschießen würden. Vor unserem Hotel konnte ich selbst eine Festnahme beobachten. Außerdem landete unweit von unserem Hotel offenbar ein Raketenteil in einer Querstraße.

Haben Sie darüber nachgedacht, das Land bereits am Samstag zu verlassen?

Ja, wir versuchten am Mittag, einen früheren Flug nach Hause zu bekommen. Unser Gedanke war: „Hauptsache raus“. Also buchten wir einen Flieger, der uns am Abend erst mal nach Istanbul bringen sollte. Doch als wir gerade das Hotel verlassen wollten, kam die SMS, dass der Flug abgesagt wurde. Am späteren Abend waren dann auch keine Taxis mehr zum Flughafen verfügbar. Es hieß: „Kein Taxi, wir sind im Krieg.“ Wir fragten die Leute: „Wo wird denn gekämpft?“ Die Antwort lautete: „Überall“. Dann haben wir gewusst: Jetzt wird’s ernst.“

Hatten Sie Angst?

Todesangst hatten wir nie, aber die Situation war sehr beklemmend. Du wusstest einfach nicht, was los ist. Ich persönlich habe mir keine Gedanken gemacht, was passieren könnte. Ich habe nur versucht eine Lösung zu finden, um irgendwie rauszukommen.

Tags zuvor unterhielten wir uns noch mit einem Pagen im Hotel, der bis 2 Uhr in der Nacht arbeitete und bereits wusste, am nächsten Morgen als Reservist einberufen zu werden. Barny Sancakli

Wie ging es weiter?

Am Sonntagmorgen bekamen wir dann ein Taxi und fuhren damit direkt zum Flughafen, ohne zu wissen, wann wir fliegen würden. Ich bekam mit, dass zum Beispiel die Lufthansa alle Flüge bis Dienstag absagte. Das war natürlich schlimm. Es standen viele Menschen, die mit der Lufthansa nach Israel gekommen waren, auf einmal ohne Rückflugticket da. Es war schon heftig, was am Flughafen passiert ist.

Was meinen Sie?

Männer haben geschrien, Kinder haben geweint. Das habe ich noch nie erlebt. Bei jedem Raketenangriff stand der Flughafen wieder still, Flüge wurden gestrichen und nichts ist passiert.

Wie haben Sie es aus dem Land geschafft?

Über meinen Cousin, der Kontakte zur Fluggesellschaft Turkish Airlines hat, erhielten wir schließlich die Zusage für Plätze in einem Flieger nach Istanbul. Irgendwann hielten wir tatsächlich die Bordkarten in der Hand. Als der Flieger dann abhob, waren wir heilfroh. Denn wir hatten uns zuvor noch mit anderen Deutschen unterhalten, die bereits im Flugzeug saßen, dann aber wieder raus mussten, weil der Flug gestrichen wurde.

Können Sie das Gefühl beschreiben, als Ihr Flieger endlich abhob?

Erleichterung setzte erst ein, als wir zehn Kilometer über dem Meer waren. Über Zypern wussten wir, dass wir in Sicherheit waren.

Als Urlauber konnten sie das Land verlassen, doch viele Bürgerinnen und Bürger Israels blieben notgedrungen in ihrem Heimatland zurück. Was waren Ihre Gedanken im Flieger?

Es war schon heftig, wenn man an die vielen netten Menschen denkt, die man in den letzten Tagen treffen durfte, die nicht einfach so gehen konnten, sondern im Kriegsgebiet zurückblieben. Tags zuvor unterhielten wir uns noch mit einem Pagen im Hotel, der bis 2 Uhr in der Nacht arbeitete und bereits wusste, am nächsten Morgen als Reservist einberufen zu werden. Irgendwie habe ich mich schon so gefühlt, als würde ich abhauen. Aber was hätten wir tun können?

Herr Sancakli, würden Sie wieder nach Israel reisen?

Ja, ich würde wieder hin, wenn auch nicht sofort. Ich fand das Land unglaublich sehenswert und die Menschen waren einfach toll. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die wird in Israel kennengelernt haben und die dort geblieben sind.