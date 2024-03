Mädelsflohmarkt mit Baby- und Kindersachen Flohmarkt in Ulm

Erstmals findet der Mädelsflohmarkt in Ulm in Messehalle 1 und 2 statt und wird durch einen Baby- und Kindersachen Flohmarkt ergänzt. Am Sonntag, 7. April, von 11 bis 16 Uhr erwartet die Besucherinnen ein vielfältiges Angebot an Kleidung, Schuhen, Accessoires, Selbstgemachtem und Nützlichem von mehr als 300 Ausstellerinnen. Dies teilt die veranstaltende Fetzer GmbH mit.

Der Mädelsflohmarkt in Ulm bietet trendige Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und Artikel im Vintage und Retro-Look. Ergänzt wird das Angebot des Mädelsflohmarkts am 7. April erstmals mit Baby- und Kindersachen wie Baby-, Kinder- und Teenagerbekleidung, Spielsachen und mehr.

Der Baby- und Kindersachen-Flohmarkt und der Mädelsflohmarkt sind ein Anlaufpunkt für Fans von Secondhand-Ware und der Nachhaltigkeit und Wertschätzung, heißt es in der Ankündigung der Fetzer GmbH. Es gibt viel zu entdecken in dem regen Treiben an den vielen und vielfältigen Verkaufsständen.

Geöffnet ist der Baby-, Kinder- und Mädelsflohmarkt in der Messehalle 1 und 2 in Ulm von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro pro Person. Weitere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung über das Infotelefon Flohmärkte mit der Nummer 08323/967414 oder online unter www.fetzer-veranstaltungen.de.