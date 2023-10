Mädelsflohmarkt in Ulm feiert Zwei-Tage-Premiere

Der nächste Mädelsflohmarkt in Ulm feiert Premiere: Am Samstag, 11. und Sonntag, 12. November findet der Mädelsflohmarkt in Ulm erstmals an zwei Tagen statt. Mit täglich wechselndem Angebot und täglich über 160 Ausstellerinnen.

Stöbern, Handeln und Gleichgesinnte in einer außergewöhnlichen Umgebung und einmaligen Atmosphäre treffen- Der Mädelsflohmarkt in Ulm bietet, was die Frauenwelt begehrt: trendige Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und ebenso einzigartige Dinge im Vintage und Retro-Look.

Der Mädelsflohmarkt in der Messehalle 1 in Ulm ist der Treffpunkt für Modeverrückte, Fashion Fans und Designerinnen. Aber auch neugierige Schnäppchenliebhaberinnen und interessierte Besucherinnen, die einfach einen aufregenden Tag mit Freundinnen verbringen möchten, kommen hier voll auf ihre Kosten. Frauen und Mädchen können an zahlreichen bunten Ständen nach hippen Teilen oder neuen Lieblingsstücken stöbern.

Der Mädelsflohmarkt in der Messehalle 1 in Ulm öffnet seine Türen am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, täglich von 11 bis 16 Uhr. Der Besuchereintritt beträgt vier Euro je Person. Weitere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter Telefon 08323/967414 oder unter www.fetzer-veranstaltungen.de