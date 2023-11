Mädelsflohmarkt in Ulm an zwei Tagen

Der Mädelsflohmarkt in Ulm findet am Samstag, 11. und Sonntag, 12. November von 11 bis 16 Uhr in Messehalle 1 erstmals an zwei Tagen statt. Der Mädelsflohmarkt in Ulm bietet, was die Frauenwelt begehrt: trendige Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und ebenso einzigartige Dinge im Vintage und Retro-Look. Der Besuchereintritt beträgt vier Euro je Person. Weitere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter Infotelefon Flohmärkte 08323/967414 und online unter www.fetzer-veranstaltungen.de