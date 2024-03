Über sechs Stunden musste die Autobahn 8 in der Nacht zum Dienstag bei Oberelchingen in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Gegen halb zwei Uhr morgens war ein Sattelzug unterwegs, dessen Fahrer offenbar eine Baustelle auf der rechten Fahrstreifen übersah. Der Sattelzug rammte einen Sicherungsanhänger und schob diesen in den ziehenden Lastwagen. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Anhänger wird durch Aufprall zerfetzt

Da die Autobahn durch die Fahrzeuge und zahlreiche Trümmerteile blockiert war, musste die Autobahn gesperrt werden. Ein Bergungsunternehmen musste aufwändig mit einem Kran und Schleppfahrzeugen den Anhänger vom Zugfahrzeug trennen. Da am ziehenden Lkw die Hinterachse beschädigt wurde, konnte der Lastwagen nicht einfach nur abgeschleppt werden, sondern musste aufwändig rollfähig gemacht werden.

Der zerfetzte Anhänger konnte nur noch aufgeladen werden, auch der Sattelzug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Die Autobahnmeisterei sperrte die Autobahn ab Oberelchingen, es bildeten sich nicht nur vor der Ausleitung, sondern auch auf der Umleitungsstrecke zwischen Langenau und Seligweiler an der A8-Einfahrt Ulm-Ost lange Staus.