Die Ulmer feiern den Schwörmontag mit Schwörrede und Nabada. Dieser Liveblog fasst alle wichtigen Ereignisse des Tages zusammen, mit Fotos, Videos und Eindrücken unserer Reporterinnen und Reporter vor Ort.

+ + Fällt das Nabada aus?

(9.32) Laut Wetterbericht sieht es heute gar nicht gut aus für die Feierwütigen in Ulm am Schwörmontag. Der erste große Regenschauer hat Ulm bereits gegen 8 Uhr heimgesucht, weiterer Regen ist angekündigt - am Nachmittag sogar Gewitter.

Ob das Nabada komplett ausfällt, soll um 11 Uhr heute entschieden werden. Auf Schwäbische.de gibt es die Info dazu zu gegebener Zeit

+ + Die Ruhe vor dem Sturm

(8.58 Uhr) Noch hat der offizielle Teil des Schwörmontags in Ulm nicht begonnen, die Vorfreude ist bei den Tausenden Besuchern aber riesig. Los geht es um 11 Uhr mit der traditionellen Schwörrede auf dem Weinhof. Das zweite Highlight des Tages, das Nabada, beginnt um 16 Uhr.

Darum geht es bei der Schwörrede

Für die Schwörrede versammeln sich geladene Gäste und Bürger vor dem Schwörhaus. Dort hält Oberbürgermeister Gunter Czisch die Rede zum inzwischen achten Mal. Sie endet traditionell mit dem Erklingen der Schwörglocken vom Münster und dem Schwur des OB, Reichen und Armen gleichermaßen zu dienen.

Der Schwörmontag ist der Verfassungstag der Ulmer. Dieser fällt 2023 auf den 24. Juli. Der Festtag geht auf einen Jahrhunderte alten Schwur zurück. Damals, zur Zeit der alten Reichsstadt im 14. Jahrhundert, herrschte ein teils gewaltsamer Konflikt zwischen dem Adelsstand und den Zünften.

Mit dem Großen Schwörbrief, in dem das Stadtoberhaupt schwor, sich für alle Bürger gleichermaßen einzusetzen, sollte dieser Streit beigelegt werden.

8000 Teilnehmer beim Nabada erwartet

Von immer mehr Menschen sehnlichst entgegengefiebert wird dem Nabada. 8000 und somit so viele Wildbader wie noch nie werden erwartet. Traditionell fahren die Themengruppen, die mit ihren Booten vor allem lokalpolitisches Geschehen aufs Korn nehmen, ab circa 16 Uhr los. Meist schon früher sind die Wildbader unterwegs.

Zudem finden sich an Schwörmontag Partys an jeder Ecke in der Stadt, meist auf offener Straße. Eine der größeren Partys gibt's etwa vor dem Wilden Mann im Fischerviertel. Auch auf dem Münsterplatz wird ein DJ auflegen. Aber auch die Ulmer Clubs bieten bereits deutlich früher als gewohnt Partys an, etwa das Cocomo.