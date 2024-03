Das Line-up für das Ulmer Zelt 2024 ist komplett - und damit so früh wie noch nie zuvor. Fast genau zwei Monate vor dem Start der Festival-Saison haben die Organisatoren die letzten fünf Acts bestätigt. Von elektronischer Musik bis Varieté: Das ist zwischen dem 22. Mai und 6. Juli in der Ulmer Friedrichsau geboten.

Harald Schmidt kommt in die Heimat zurück

Das Hauptprogramm umfasst wie im Vorjahr 35 Bands und Künstler. Den Anfang der neuen Zeltsaison macht aber ein alter Bekannter: Harald Schmidt, gebürtiger Neu-Ulmer, eröffnet gemeinsam mit Bernd Gnann und dem Programm „Ein unvorbereiteter Abend“ die 36. Spielzeit. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter.

35 Acts in sieben Wochen: Hier gibt es alle Künstler und Termine in der Übersicht.

Lochmann-Zwillinge und Warren Haynes zu Gast

Das bereits bekannte Aufgebot mit Künstlern und Bands wie LaBrassBanda (31. Mai), The Hooters (3. Juli) und Kaffkiez (4. Juli) wird nun unter anderem durch Brandt Brauer Frick (Electronic, 24. Mai), Uli Jon Roth (Rock, 25. Mai), Kabarettist Christian Ehring (2. Juni) sowie die Zwillingsbrüder Roman und Heiko Lochmann - früher bekannt als „Die Lochis“ - vervollständigt. Als HE/RO kommen sie gemeinsam mit NESS (Deutsch-Pop, 5. Juli) nach Ulm.

Außerdem neu ist die Warren Haynes Band (18. Juni) komplettiert. Darüber, dass die Gruppe nach Ulm kommt, freut sich Adrian Büsselmann vom Ulmer Zelt ganz besonders. „Der Abend wird unter die Haut gehen“, verspricht er. Und: die Blues-Rock-Band gibt im Zelt ihr einziges Tour-Konzert in Deutschland.

Bei Spotify schonmal ins Programm reinhören

Vor allem auf Vielfalt und Qualität werde Jahr für Jahr großer Wert gelegt, erklärt er. Hunderte Künstler und Bands werden gehört, durchgesprochen, diskutiert - bis das Line-up steht. „Wir können jeden Act bedingungslos empfehlen“, freut sich Büsselmann, der einen Tipp an die Besucher hat.

Vielleicht entdeckt der ein oder andere schon da seinen Favoriten. Adrian Büsselmann

„Die großen Künstler kennt man“, sagt er. Doch oft seien es die Newcomer, die den Reiz ausmachen. „Oft bin ich nach dem Konzert komplett fasziniert“, sagt er. „Das ist doch gerade das Schöne am Zelt“, sagte er. Und für alle, die sich jetzt schon auf die Zelt-Saison einstimmen wollen, hat das Organisationsteam auch in diesem Jahr wieder eine Spotify-Playlist vom diesjährigen Line-up erstellt. „Vielleicht entdeckt der ein oder andere schon da seinen Favoriten.“

Zum Beispiel die Gruppe Granada, die am 8. Juni in der Friedrichsau spielt. „Den Song ‚Feiawerk‛ finde ich großartig“, sagt Büsselmann. Die Austro-Pop-Gruppe ist neben dem neu angekündigten Techno-Projekt Brandt Brauer Frick einer seiner Geheimtipps.

Wieder mehr internationale Künstler

Wer lieber Metal hört, darf sich in diesem Jahr auf Kissin’ Dynamite (20. Juni) freuen. Mono Inc. (13. Juni) bringen dagegen Dark-Rock ins Zelt. Außerdem spielt die US-amerikanische Indie-Rock-Gruppe Welshly Arms (7. Juni) ein Konzert in der Friedrichsau. Herbert Pixner und The Italo Connection (28. Juni) kommen mit Alpen-Jazz-Rock ins Zelt. Harmonisch wird es mit der A-capella-Gruppe Naturally 7 (29. Mai) aus den USA.

Das Ulmer Zelt findet in diesem Jahr zwischen 22. Mai und 6. Juli statt (Foto: Daniel M. Grafberger )

„Man sieht, unser Programm ist wieder internationaler geworden“, freut sich Büsselmann. Im Vorjahr hätten unter anderem die Inflation und die Energiekrise die Planungen erheblich erschwert. „In diesem Jahr ist es nicht mehr so unberechenbar, es hat sich eingependelt“, so Büsselmann - die Preisanstiege seien aber auch heute noch zu spüren. „Wir haben trotzdem versucht, den günstigsten Preis für unsere Besucher hinzukriegen“ - und auch dieses Mal wieder einmal ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, verspricht er.

Neu ist auch der Vorverkauf

Der Vorverkauf läuft schon seit geraumer Zeit - jetzt auch für die fünf neu bekannt gegebenen Acts. Dass alle Karten bereits seit der Bekanntgabe verfügbar waren, ist ebenfalls eine Änderung zur bisherigen Handhabung. Vorher gab es lange nur ein bestimmtes Kontingent - erst kurz vor Beginn der Spielzeit kam es zum finalen Verkaufsstart.

Ampelsystem zeigt verbleibende Tickets

Einige Veranstaltungen sind deshalb bereits jetzt schon ausverkauft. Darunter der Eröffnungsabend mit Harald Schmidt und Bernd Gnann, LaBrassBanda und The Hooters. Wer eine der vielen anderen Veranstaltungen besuchen will, muss womöglich schnell sein. Zum Beispiel sind nur noch wenige Karten laut Veranstalter für die Well-Brüder aus’m Biermoos und Kaffkiez vorhanden. Auf der Website des Ulmer Zelts werden die aktuellen Kartenbestände über ein Ampelsystem angezeigt.