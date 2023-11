Lesung mit Jan Weiler und seinem Buch „Älternzeit“

Mit seinem Buch „Älternzeit“ kommt der Bestseller-Autor Jan Weiler am Dienstag, 5. Dezember, 20 Uhr in die Roxy Werkhalle.

Wenn Fahrdienste und regelmäßige Fütterungen nicht mehr erforderlich sind, bricht für die „Ältern“ ein neues Zeitalter an. Die Themen verändern sich: Nun fordern die „Spätpubertiere“ aus dem Urlaub in Kroatien größere Geldbeträge an. Sie konfrontieren die „Ältern“ mit deren veralteten Weltsichten und verbieten ihnen den Gebrauch von Alufolie. Sie weisen sie darauf hin, dass Menschen über Fünfzig keine schwarzen Hemden tragen sollten und rufen nicht auf dem Festnetz an. So beginnt sie ‐ die Älternzeit.

Jan Weiler, 1967 in Düsseldorf geboren, ist Journalist und Schriftsteller. Er war viele Jahre Chefredakteur des SZ Magazins. Sein erstes Buch „Maria, ihm schmeckt's nicht!“ gilt als eines der erfolgreichsten Debüts der letzten Jahrzehnte, so das Roxy. Es folgten unter anderem „Antonio im Wunderland“, „Mein Leben als Mensch“, „Das Pubertier“, „Die Ältern“ und die Kriminalromane um den überforderten Kommissar Martin Kühn. Auch sein jüngster Roman „Der Markisenmann“ stand monatelang auf der Bestsellerliste. Neben seinen Romanen verfasst Jan Weiler zudem Kolumnen, Drehbücher, Hörspiele und Hörbücher, die er auch selbst spricht. Er lebt in München und Umbrien.