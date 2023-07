Lesung mit Bestseller–Autorin

Ein Debüt, das Aufmerksamkeit erregt hat: Caroline Wahl veröffentlichte ihren ersten Roman in diesem Frühling und eroberte im Nu die Feuilletons und zuletzt auch die Spiegel–Bestseller–Liste.

Am Mittwoch, 2. August, kommt die junge Autorin nach Ulm. Um 19.30 Uhr liest sie aus ihrem Roman „22 Bahnen“ im Rahmen der Veranstaltung „Kultur auf Stufen“ von der Stadtbibliothek Ulm. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter wird die Lesung ins Erdgeschoss der Bibliothek verlegt.

Wahl erzählt in ihrem Buch sehr berührend vom Selbstvermächtnis zweier Schwestern, die sich gemeinsam durchs Leben beißen, genährt von Verantwortungsgefühl und Liebe.

„22 Bahnen“ ist eine raue und gleichzeitig zärtliche Geschichte über die Verheerungen des Familienlebens und darüber, wie das Glück zu finden ist zwischen Verantwortung und Freiheit.

Caroline Wahl wurde 1995 in Mainz geboren und wuchs in der Nähe von Heidelberg auf. Sie hat Germanistik in Tübingen und Deutsche Literatur in Berlin studiert. Danach arbeitete sie in mehreren Verlagen. „22 Bahnen“ ist ihr Debütroman, für den sie mit dem Ulla–Hahn–Autorenpreis 2023 ausgezeichnet wurde. Caroline Wahl lebt in Rostock.