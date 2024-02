Ein Mann ist am Montagnachmittag in Ulm-Wiblingen auf offener Straße mit einem Gegenstand niedergeschlagen worden. Das berichtet die Ulmer Polizei. Die Tat ereignete sich gegen 16 Uhr im Benediktinerweg, unweit der Sägefeldschule.

Bei dem Verletzten soll es sich um einen Lehrer der Schule handeln. Darauf deutet auch der Name der Sonderkommission „Säge“ hin, die die Kripo eingerichtet hat. Der schwerverletzte Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Stadt verschiebt Veranstaltung

Hinweise auf den Täter hat die Polizei bislang nicht bekannt gegeben.

Die Tat hat nun auch Auswirkungen auf eine geplante Infoveranstaltung der Stadt: Ursprünglich wollte die Stadtverwaltung in der Schulturnhalle am Mittwoch, 28. Februar, die zweite Infoveranstaltung zur Unterbringung Geflüchteter in Wiblingen stattfinden lassen.

Diese Veranstaltung ist nun abgesagt. Nach dem "gravierenden Vorfall gestern in der Nähe der Sägefeldschule steht die dortige Turnhalle derzeit nicht zur Verfügung", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Eine Reihe von Gewalttaten

Die Stadtverwaltung suche nach einem neuen Termin. Durch die Terminverschiebung wird sich voraussichtlich auch der Zeitpunkt der Beschlussfassung im Gemeinderat in den April verschieben. Alle Fraktionen hätten signalisiert, dass sie ohne zweite Bürgeranhörung nicht über Standorte entscheiden würden.

Der Vorfall am Montagnachmittag reiht sich indes ein in eine Folge an Gewalttaten in dem Ulmer Stadtteil:

In Wiblingen hatten sich in den vergangenen Monaten zwei Taten ereignet, die über die Stadtgrenzen hinaus Betroffenheit ausgelöst hatten. So wird ein 15-Jähriger verdächtigt, kurz vor Silvester 2023 seine eigene Freundin in einem Waldstück bei Wiblingen erwürgt zu haben. Das Mädchen konnte damals zwar von Einsatzkräften zunächst reanimiert werden, verstarb am 1. Januar 2024 dann aber im Krankenhaus.

Geschlossene Psychiatrie

Mehrere Quellen bestätigten daraufhin, dass es sich bei dem Tatverdächtigen, um den Sohn jenen Mannes handelt, der an Ostern 2023 seine eigene Tochter beim „Indianerspielen“, ebenfalls in Wiblingen, mit einem Messer ermordete. Das Landgericht Ulm ordnete für den 41-Jährigen eine dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie an.

Vor Gericht hatte der Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit unter anderem angegeben, seine Tochter Gott opfern zu müssen, um eine Belohnung zu erhalten. Ein Gutachter hatte dem Vater eine schwere schizophrene Erkrankung diagnostiziert.

Diskussion über Standort

Teile des Ulmer Gemeinderats hatten zuletzt auch die infrage gestellt, ob Wiblingen einen weiteren Zuzug Geflüchteter verkraften könnte und unter anderem mehr Polizeikräfte vor Ort gefordert.