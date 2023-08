Julia Ungerer hat ein Menschenleben gerettet. Als vergangenen Herbst früh morgens ein Feuer in der Küche ihrer Hausmitbewohnerin ausbrach, zögerte die 25–Jährige nicht lange und befreite die Seniorin aus ihrer Wohnung. Für ihre mutige und selbstlose Tat wurde die Wiblingerin nun mit der Rettungsmedaille des Landes Baden–Württemberg ausgezeichnet. Bei der Ehrung im Rathaus übergab ihr Oberbürgermeister Gunter Czisch die Urkunde. So erlebte Ungerer die Brandnacht.

Das war am Morgen des Brandes passiert

Rückblick auf den Oktober vergangenen Jahres: Julia Ungerer lag mit einer Corona–Erkrankung zu Hause im Ulmer Stadtteil Wiblingen im Bett, versuchte sich im Schlaf auszukurieren. In den frühen Morgenstunden riss sie allerdings das gellende Pfeifen des Rauchmelders aus dem Schlaf.

Ich habe schnell bemerkt, dass es brennt. Julia Ungerer

„Nicht schon wieder ein Fehlalarm“, habe sie sich gedacht, stand auf und bemerkte, dass das Warnsignal nicht aus ihrer Wohnung, sondern aus dem Obergeschoss kam. Dort wohnte ihre Vermieterin, knapp über 80 Jahre alt.

Die beiden Frauen haben vorher einen Notfallplan vereinbart

Sie war offensichtlich in Gefahr, im Treppenhaus habe Ungerer bereits den ersten Rauch gerochen. „Ich habe schnell bemerkt, dass es brennt“, berichtet sie. Ohne zu zögern, schnappte sich die junge Frau ihre an ihrer Wohnungstür hängende FFP2–Maske und stürmte nach oben. Von innen habe sie bereits die Hilfeschreie ihrer Hausmitbewohnerin gehört.

Am vorher vereinbaren Versteck habe Ungerer aber den Zweitschlüssel zur Wohnung gefunden und konnte sich schließlich Zutritt verschaffen. Wegen des vielen Rauchs, musste sie sich zunächst blindlings vortasten.

Keine Sekunde gezögert

Für sie habe es keine andere Wahl gegeben, als in die brennende Wohnung zu gehen, um die ältere Frau zu retten. Nichts sehend sei sie ihr zum Glück einige Schritte später bereits in die Arme gelaufen. So schnell es ging, habe Ungerer die gebrechliche Frau die Treppen hinunter ins Freie geführt. „Vielleicht war es ein Reflex, dass ich mir meine Maske geschnappt hatte“, erinnert sich Ungerer.

Ein bisschen habe sie jedenfalls gegen den Rauch geholfen. Und: Schlussendlich habe sie die lungenkranke Frau nicht mit Corona angesteckt, berichtet Ungerer mit einem Augenzwinkern.

Rettung wohl in letzter Sekunde

Aber das Wichtigste: Beide waren gerettet. Die Seniorin wurde sofort medizinisch versorgt. Sie selbst alarmierte noch geistesgegenwärtig die Feuerwehr. Die Wohung im Obergeschoss sei durch die Flammen trotzem stark zerstört worden, berichten die im Rathaus ebenfalls anwesenden Feuerwehrleute.

Irgendwann kam die Erkenntnis, dass sie es nicht alleine rausgeschafft hätte. Julia Ungerer

Ungerer rettete die Seniorin wohl in letzter Sekunde. Wie gefährlich ihre Rettungsaktion aber auch für die 25–Jährige selbst war, sei ihr erst sehr viel später bewusst geworden.

Wann hat sie realisiert, dass sie zur Lebensretterin wurde?

„Das hat eine ganze Weile gedauert“, sagt Ungerer heute. „Irgendwann kam die Erkenntnis, dass sie es nicht alleine rausgeschafft hätte.“ Auch am Tag der Ehrung zeigt sie sich für ihre für sie selbstverständliche Tat noch immer bescheiden.

Nicht in die brennende Wohnung zu gehen, sei keine Option gewesen. „Das kam mir überhaupt nicht in den Sinn“, so Ungerer.

Gerettete Seniorin erlebte Wohnungsrenovierung nicht mehr mit

Später stellte sich heraus, dass der Brand wohl in der Küche ausgebrochen sein musste. Ihre Wohnung konnte die Seniorin nach der Sanierung jedoch nicht mehr beziehen.

Sie hat sich in diesem Augenblick um ihre Mitbewohnerin gesorgt und sie gerettet. Ob Gunter Czisch

Kurze Zeit nach der Rettungstat sei sie krankheitsbedingt gestorben, teilt Ungerer, die bis zuletzt ein freundschaftliches Verhältnis mit ihrer Nachbarin geführt habe, mit.

OB lobt Mut und Zivilcourage

„Sie hat sich in diesem Augenblick um ihre Mitbewohnerin gesorgt und sie gerettet“, sagt OB Czisch über seine „vorbildliche Kollegin“ — Ungerer ist für die Stadt als Bestatterin tätig — für ihre Zivilcourage lobt. „So etwas muss man auszeichnen“, betont er. Auch um vielen anderen Menschen zu zeigen: „Hinsehen ist immer besser als wegsehen.“