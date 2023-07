Laupheim, Weißenhorn und Ulm beim IHK–Businessplanwettbewerb vorn

Beim diesjährigen Businessplanwettbewerb der IHK UIm in Kooperation mit dem bundesweiten Wettbewerb von „Jugend gründet“ waren 21 Teams mit insgesamt 54 Schülerinnen und Schülern dabei. 15 Teams kamen zum Pitch ins Finale. Die strahlenden Sieger waren dabei StraightUp vom Carl–Lämmle–Gymnasium Laupheim, Bubble Bottle vom Nikolaus–Kopernikus–Gymnasium Weißenhorn sowie Tonne Blitzblank GmbH vom Albert–Einstein–Gymnasium Ulm.

Nicht nur die Aussicht auf die Preisgelder motivierte die Teams bis zum Abgabetermin mehr als 240 Seiten einzureichen und einen Pitch vorzubereiten. Auch der Weg vom Brainstorming bis zur Entwicklung ihrer Geschäftsidee und der möglichen Umsetzung hat den Schülerinnen und Schülern sichtlich Spaß gemacht. Sie sammelten dabei wertvolle Erfahrungen im Hinblick auf das Thema „Entrepreneurship“ mit allen zusammenhängenden Themen wie Marketing, Finanzplanung, Einklang von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, sowie wichtiger Schlüsselqualifikationen wie Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen und Zielorientierung.

Unter den besten 15 Geschäftsmodellen kürte die Jury die besten drei. Der 1. Platz (500 Euro) ging an das Team „StraightUp“ des Carl–Laemmle–Gymnasiums Laupheim. Das Team tüftelte an einer Präventions–Innovation aus Körperchips und einer dazu passenden App für eine individuelle Optimierung und perfekte Körperhaltung nach dem Motto „StraightUp for Yourself!“ und damit zukünftig weniger Rückenschmerzen.

Den 2. Platz (300 Euro) ergatterten die Gründerin und Gründer von „Bubble Bottle“ mit dem Motto „Fizz, filter, fall in love“ vom Nikolaus–Kopernikus–Gymnasium Weißenhorn. Sie erfanden die innovative Trinkflasche mit integriertem Reinigungsfilter und Sprudler zum praktischen Auffüllen für unterwegs.

Für den 3. Platz (200 Euro) überzeugte der Gründer der GmbH „Tonne Blitzblank“ vom Albert–Einstein–Gymnasium Ulm durch seine bereits erprobte und erfolgreiche Geschäftsidee einer professionellen Müll– und Biotonnenreinigung für jeden Haushalt. Sein Motto: „Einfach! Zuverlässig! Sauber!“.