Lastwagen bleibt in Ulmer Tunnel hängen

Viel zu hoch beladen war am Montagmittag ein Lastwagen, der durch den Westringtunnel an der Bundesstraße 10 in Ulm wollte. Im Tunnel verkeilte sich die Ladung mit der Tunneldecke, ein längerer Stau war die Folge.

Gegen 13.45 Uhr fuhr der Lkw in Richtung Neu–Ulm trotz der warnenden Blinkleuchten und der ausgeschilderten Höhenbegrenzung auf vier Meter in den Tunnel. Kurz nachdem der Söflinger Kreisel unterquert war, endete die Fahrt vorläufig. Metallteile in einem aufgeladenen Schrottcontainer hatten sich mit der Tunneldecke verkeilt, Kleinteile waren auch heruntergefallen. Der Verkehr konnte nur noch auf der linken Fahrspur vorsichtig vorbeifahren, es bildete sich ein Stau, der zeitweise bis zum Lehrer–Tal–Tunnel und in die Blaubeurer Straße zurückreichte.

Lastwagen wird abgesenkt

Nachdem eine Polizeistreife an der Unfallstelle eingetroffen war, wurde der Lastwagen so weit wie möglich abgesenkt. Die Polizeibeamte lotsten den Lkw rückwärts zur Einfahrt vom Söflinger Kreisel, um das Fahrzeug aus dem Tunnel zu bekommen. Nach rund einer Stunde war die Verkehrsstörung beseitigt.

Vor dem Tunnel musste die Ladung so umgeladen werden, dass die zulässige Höhe eingehalten wurde. Die Polizei prüft, welcher Schaden am Tunnel entstanden ist und ob für die Fahrt mit dem zu hohen Fahrzeug ein Bußgeld fällig wird. An der aus Schrott bestehenden Ladung entstand kein weiterer Sachschaden.