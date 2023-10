Eine Frau steht im Verdacht, ihr neugeborenes Kind am Samstag in Langenau ausgesetzt zu haben. Das berichten die Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Zeuge entdeckt den Säugling

Gegen 2 Uhr habe sich ein Zeuge über Notruf bei der Polizei gemeldet, der das Baby zufällig in einem Glascontainer entdeckt haben soll. Laut Staatsanwaltschaft habe der Zeuge Geräusche aus den Containern gehört und sei so auf das Baby aufmerksam geworden.

Ein Glücksfall für das Neugeborene, denn wäre der Zeuge nicht aufmerksam geworden, hätte es die Nacht vielleicht nicht überlebt. Das Baby sei bereits unterkühlt gewesen, wurde deshalb von hinzugerufenen Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe für das Baby nicht mehr.

Hilfe für Schwangere In der Region gibt es eine Vielzahl von Anlaufstellen, die Schwangere beraten können, die mit ihrer Situation überfordert sind und Hilfe brauchen. Beratungsgespräche laufen in der Regel anonym ab. Oftmals kann das auch online oder per Telefon geschehen. Für Frauen, die nicht oder kaum Deutsch sprechen, gibt es meist das Angebot eines Dolmetschers. Zum einen bietet die Familienberatungsstelle der Caritas (Tel.:0731/206320) derartige Beratungsangebote an. Unterstützung gibt es auch bei der staatlichen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung, (0731/968570). Ebenfalls Hilfe bietet das bundesweite Hilfetelefon „Schwangere in Not“, das rund um die Uhr erreichbar ist. Eine Möglichkeit für schwangere Frauen, die mit ihrer Situation nicht klarkommen, ist die vertrauliche Geburt. Dabei bleibt die Identität der Mutter anonym, die Geburt läuft nach Absprache mit einer Beratungsstelle unter einem Pseudonym ab. Zunächst werden Neugeborene dabei an Pflegestellen vermittelt, später auch zur Adoption vermittelt. Dennoch werden die Daten der Mutter hinterlegt, da das Kind nach Erreichen des 16. Lebensjahres das Recht hat, diese Daten einzufordern. Dennoch hat auch die Mutter das Recht auf Anonymhaltung ihrer Daten. Wer auch das nicht als Option sieht, hat die Möglichkeit, sogenannte Babyklappen in der Region aufzusuchen und das Kind ohne die Angabe jeglicher Daten abzugeben.

Die Polizei nahm währenddessen noch in derselben Nacht die Ermittlungen auf. Dadurch sei man schnell auf eine Klinik aufmerksam geworden. Eine Mitarbeiterin habe davon berichtet, telefonisch eine Geburt in der betreffenden Nacht begleitet zu haben.

Mehr Details konnte die Frau jedoch nicht nennen, es kann jedoch gut möglich sein, dass es sich um die Geburt jenes gefundenen Babys handelt.

Eine 38-jährige Frau steht unter Verdacht

Die Polizei wurde dann rasch auf eine 38-Jährige aus dem nordöstlichen Alb-Donau-Kreis aufmerksam. Nach einer Durchsuchung soll sich der Verdacht erhärtet haben, dass es sich bei der Frau um die Mutter des Kindes handelt. Die Frau wurde vorläufig festgenommen, dann einer zuständigen Richterin vorgeführt - die schließlich Haftbefehl erließ.

Ähnlicher Fall im Alb-Donau-Kreis

Die wohl deutschsprachige 38-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei wegen versuchtem Totschlags und Aussetzung dauern an.

Weitere Informationen etwa über die familiäre Situation der Tatverdächtigen und dem Grund, warum sie das Baby ausgesetzt haben könnte, sind derzeit noch unklar. Auch zu dem Fund selbst will die Staatsanwaltschaft noch nicht zu viel verraten, da es sich um Täterwissen handelt, das für die Ermittlungen entscheidend sein kann.

Ein ähnlicher Fall sorgte vor zwei Jahren für Betroffenheit. Anfang Oktober wurde in einem Ortsteil der Gemeinde Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) ein totes Baby gefunden.