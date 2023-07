Am Montag, 24. Juli, feiert Ulm seinen Schwörmontag und in Ehingen findet das Kinderfest statt. An diesem Tag schließen die Dienststellen des Landratsamtes in Ulm und Ehingen bereits um 11 Uhr. Das gilt nach Angaben des Landratsamt Alb–Donau–Kreis auch für die gemeinsame KFZ–Zulassungsstelle im Landratsamtsgebäude.