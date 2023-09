Landesstraße 240 bei Donaustetten wird gesperrt

Der Fahrbahnbelag der Landesstraße 240 bei Donaustetten am Knoten zur B30 wird erneuert. Zunächst wird ab dem 13. September 2023 der Verkehr in Fahrtrichtung Donaustetten einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Fahrtrichtung Unterweiler ist derzeit durch eine weitere Baustelle am Kreisverkehr bei Donaustetten sowieso schon gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Donaustetten und Gögglingen. Ab Montag, den 18. September 2023, wird dann im dritten Bauabschnitt die Landesstraße 240 zwischen der Auf– und Abfahrt B 30 in Fahrtrichtung Ulm bis zum Bauende beim Park– und Rideplatz Donaustetten für den Verkehr komplett gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über Unterweiler, Gögglingen nach Donaustetten und umgekehrt.