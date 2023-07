Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und zumindest auf den Plänen für die Landesgartenschau 2030, die in Ulm stattfinden soll, ist die Universitätsstadt an der Donau an vielen Stellen in sieben Jahren kaum mehr wiederzuerkennen. Dort, wo heute täglich noch Tausende Autos unterwegs sind, soll es dann grünen und blühen.

So soll der Bereich des Blaubeurer Tors 2030 aussehen. Wo heute noch Autos im Kreisverkehr verkehren, soll ein Park entstehen. (Foto: Stadtarchiv Ulm )

Am Blaubeurer Tor zum Beispiel mit seinem mehrspurigen Kreisverkehr zwischen Ikea und Bahnhof — dem Schrecken vieler Autofahrer.

Nicht nur der Kreisel soll verschwinden, er soll Platz machen für eine Kreuzung. Sondern auch die B10–Brücke, die aktuell noch über das Blaubeurer Tor führt. Die B10 soll unter die Erde verlegt werden, der Tunnelbau 2025 beginnen.

Asphaltwüste bald eine Oase für Fußgänger?

Auch der stark befahrene Bereich rund um das Ehinger Tor soll sein Gesicht im Zuge der Umbauarbeiten für die Landesgartenschau 2030 gänzlich wandeln. Die heute noch unübersichtliche Asphaltwüste soll zu einer parkähnlichen Landschaft werden mit weniger Autos, dafür mehr Radlern und Fußgängern. Soweit der Plan.

Tim von Winning, der Ulmer Baubürgermeister, zeigte sich überaus gut gelaunt, als er am Freitag in der Ulmer Wilhelmsburg den Vertrag mit den Landschaftsarchitekten des Berliner Büros Sinai und dessen Geschäftsführer Adolf Walter Faust unterzeichnete. „Ein starker Startschuss“ sei das, sagte von Winning.

Sinai hatte den entsprechenden Wettbewerb gewonnen und kümmert sich nun um die, wie es offiziell heißt, „Gestaltung der Daueranlagen für die Landesgartenschau Ulm 2030“.

Das kostet das Büro aus Berlin

Sieben Millionen Euro überweist Ulm dafür nach Berlin. Gut angelegtes Geld, findet von Winning. Die Referenzen sprächen für Sinai. So ackerten sich die Berliner anlässlich der Bundesgartenschau 2019 schon durch Heilbronn und bescherten der bis dato noch immer etwas grauen Industriestadt ein neues, ein grünes Antlitz.

Sinai–Geschäftsführer Adolf Walter Faust sagte, Heilbronn sei „der Prolog“ gewesen. Wird Ulm nun das Meisterstück?

Die B10 ist das Hauptproblem

Die Hauptaufgabe in Ulm: Den — auch überregionalen — Verkehr der B10 so gut es geht einhegen. Aktuell rollen auf der Bundesstraße rund 80 000 Fahrzeuge am Tag, „eine heftige Straße“ sei die B10, befand von Winning. Der jedoch andeutete, dass es wohl nicht gelingen werde, alle Vorhaben, mit denen sich Ulm erfolgreich um die Landesgartenschau bemüht hatte, auch bis zum Jahr 2030 umzusetzen.

Die Stadt und das Büro Sinai sehen offenbar Probleme, den ambitionierten Zeitplan komplett einzuhalten.

Laut Tim von Winning könnten einzelne Maßnahmen erst in den Jahren 2032 oder 2033 fertig werden. Wobei die Priorität im Norden der Stadt liege. Womöglich komme man bis 2030 nur bis zum Söflinger Kreisel.

Das bedeutet: Im Zweifel dürfte das weiter südlich gelegene Areal des Ehinger Tors geschoben werden. Landesgartenschau–Besucher und Bürger müssten sich das Lustwandeln hier dann womöglich für die Zeit nach 2030 aufheben.

Der Raum wird neu verteilt

Tim von Winning ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass alle Vorhaben am Ende umgesetzt werden sollen. Er sprach vom „größten Stadtentwicklungsprojekt“ Ulms seit Jahrzehnten. Und da die einzelnen Umgestaltungs–Maßnahmen auf Dauerhaftigkeit angelegt seien, komme es auf ein paar wenige Jahre hin oder her nicht an.

Adolf Walter Faust ergänzte: Die Stadt Ulm sei ein „komplexes Gewebe“, es gelte nun, den Raum „neu zu verteilen“ — für künftige Generationen.