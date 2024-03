Ladendieb schlägt mit der Faust zu

Kurze Zeit hat sich ein flüchtender Ladendieb in der Ulmer Innenstadt in Sicherheit gewähnt, ehe ihn die Polizei doch festgenommen hat. Der 27-Jährige hatte laut Polizeibericht in einer Drogerie zwei Flacons mit Parfüm entwendet. Dies war einer Angestellten aufgefallen. Der Ladendieb wurde daraufhin beim Verlassen des Ladens auf sein Vergehen angesprochen. In Zusammenarbeit mit einem Kunden wollte die Verkäuferin den Dieb festhalten. Doch er gab das Parfüm nicht heraus, sondern schlug dem Kunden mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Der Mann und die Verkäuferin nahmen die Verfolgung auf und informierten über Notruf die Polizei. Die Verfolgung endete zunächst im Ulmer Apothekergarten. Dort warf der Täter sein Diebesgut ins Gebüsch und war plötzlich nicht mehr zu sehen. Auf dem Rückweg zum Drogeriemarkt erkannten die Zeugen den Mann aber im Bereich eines Ulmer Parkhauses und riefen die Polizei, die ihn festnahm. Gegen ihn wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.