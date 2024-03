Kurioser Kracher endet torlos

Turbulent, temporeich, aber torlos: Ein wildes Topspiel mit Wendungen bescherte dem SSV Ulm am 30. Spieltag der Dritten Liga einen Punkt, der insbesondere nach einer mit Hiobsbotschaften gespickten ersten halben Stunde in vermeintlich weiter Entfernung lag. Das Glück zumindest war zu Beginn beim Gegner und Gastgeber Dynamo Dresden. Ein „super leidenschaftliches“, ein „super emotionales“ 0:0, so fasste ein sichtlich stolzer Ulmer Cheftrainer Thomas Wörle das Spiel am Ende zusammen, das in Erinnerung bleiben dürfte.

Erster gegen Dritter - dass das bis zum letzten Platz ausgefüllte Rudolf-Harbig-Stadion beben würde, stand bereits vor der Partie des Überfliegerteams aus Ulm gegen die ärgsten Spatzen-Verfolger Dresden fest. Die prognostizierte „größte Herausforderung“, das „Maximum“, sollte es tatsächlich gewesen sein. Entsprechend groß war die Freude nach dem Schlusspfiff bei den Ulmern und deren 1400 mitgereisten Fans über den Punktgewinn.

„Die Punkte nehmen wir gerne mit aus dem Hexenkessel“, sagte Wörle, dessen Team unangefochtener Spitzenreiter der Liga bleibt. Auch, weil Verfolger Regensburg beim Vorletzten Lübeck patzte. Auch, weil das Spiel im Freistaat alles andere als gewöhnlich war und nicht verloren ging.

Als nach einer Viertelstunde der Muskel wieder zwickte, watschelte Spatzen-Kapitän Jo Reichert enttäuscht vom Platz. Als eine weitere Viertelstunde später der nächste Ulmer das Spielfeld verließ, hatte dies ebenfalls nichts mit Freiwilligkeit zu tun: Romario Rösch flog bereits gelb vorbelastet (gegnerischen Einwurf in der 17. Minute unsportlich verzögert) nach einem taktischen Foul vom Platz. Die Ulmer Gesichter: lang. Die Dresdner Reaktion? Weiterhin chancenreich.

Fast im Fünf-Minuten-Takt reihten die Hausherren Möglichkeit an Möglichkeit, teils hochkarätig, teils schon vor dem Platzverweis. Allen voran der Lattentreffer von Dynamos Niklas Hauptmann (27.) hätte bereits die verdiente Führung bedeuten können. Den Gegner habe man „extrem gespürt“, weil dieser „sehr dominant“ aufgetreten sei, so der Spatzen-Coach.

Ulm tat sich schwer, wehrte sich aber nach Kräften - und hatte das Quäntchen Glück: Dresdens Verteidiger Kevin Ehlers verschätzte sich kurz vor Pausenpfiff bei einem langen Ball und konnte den durchstartenden Leo Scienza nur noch mit dem Griff zum Trikot stoppen. Notbremse. „Dann wurde das Spiel kurios“, sagte Wörle. Die Kartenvergabe wäre zwar „grenzwertig“ gewesen, hätte aber das Spiel noch „leidenschaftlicher“, noch „emotionaler“ gemacht. Schließlich waren die Kräfteverhältnisse plötzlich wieder ausgeglichen.

Die zweite Hälfte tat dieser Erzählweise keinen Abbruch. Zwar waren Chancen absolute Mangelware - beide Mannschaften verstanden es nicht, die Räume zwingend zu nutzen; keiner wollte den ersten Fehler machen - und so plätschern die Minuten dahin. Zwar, so Wörle, habe seine Mannschaft eine „deutliche Leistungssteigerung“ hingelegt, Dresden jedoch hatte mehr vom Spiel, drückte mehr nach vorne, knackte die Ulmer Hintermannschaft allerdings nicht. Damit bleibt Ulm auch im fünften Spiel in Folge ohne Gegentreffer.

Hinten raus, so Dresdens Trainer Markus Anfang, habe man gespürt, dass „meine Mannschaft unbedingt gewinnen wollte“ und hätte es verdient gehabt. Die Schlussminuten dann waren kurzzeitig ganz im Zeichen der Hausherren, dann der Gäste. Es sollten jeweils die größten Chancen des zweiten Durchgangs sein.

Erst verpasste Dynamos Stefan Kutschke in der dritten Minute der Nachspielzeit das Siegtor nur knapp, nachdem Tom Gaal einen Rückpass zu Torhüter Christian Ortag vermasselte. Der Abschluss des Dresdner Stürmers, der allein aufs Tor eilte und Philipp Strompf aussteigen ließ, aber misslang. „Wenn Kutsche das Ding macht, gehen wir als Sieger vom Feld“, so sein Trainer Markus Anfang.

Nur Augenblicke später, praktisch mit dem Schlusspfiff, senkte sich ein Diagonal-Ball des frisch eingewechselten Ulmers Thomas Kastanaras zielgenau auf Lennart Stoll. Dessen Knaller aus spitzem Winkel im rechten Strafraumeck aber landete nur am Pfosten und nicht im Glück, das Ulm in diesem Fall verwehrt blieb. Einmal mehr aber, lobte Cheftrainer Thomas Wörle, habe sein Team „sehr viel Energie“ gezeigt, das gebe Stabilität für den Schlusssprint der Saison.

Das kuriose Spiel ohne Sieger beschert dem SSV Ulm den Verbleib an der Tabellenspitze. Daran wird sich die nächsten Tage vorerst nichts ändern, da die Teams aufgrund der Länderspielpause erst in der übernächsten Woche wieder antreten werden. Dann empfangen die Spatzen am Karsamstag, 30. März, im Donaustadion den FC Erzgebirge Aue (Anstoß 14 Uhr).