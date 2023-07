Peinliche Panne: Ulmer Einstein–Denkmal wird teilweise überbaut

Abstrakte Kunst ist bekanntermaßen nicht jedermanns Sache. „Ist das Kunst? Nein, das kann weg“, mag so mancher wohl auch schon bei Ulms Einstein–Denkmal gedacht haben. Doch das Bauwerk deshalb verschwinden lassen?

Zumindest teilweise ist aber genau das der Fall gewesen. Bauarbeiter hatten dessen unteren Teil überbaut — und damit den eigentlichen Sinn des Denkmals geraubt. Mit viel Aufwand wurde der Baufehler jetzt behoben.

Doch von vorne: Es geht um das Einstein–Denkmal am Rande der Ulmer Sedelhöfe. Dieses war 1979 anlässlich des 100. Geburtstags von Albert Einstein in Auftrag gegeben worden. Der Entwurf stammt von Max Bill, berühmter Architekt und Künstler sowie Mitbegründer und erster Rektor der Ulmer Hochschule für Gestaltung.

Seit 1982 steht die Skulptur am oberen Ende der Bahnhofstraße, dem Ort des Geburtshauses von Albert Einstein, auf dem nach ihm benannten Platz. Laut dem mittlerweile verstorbenen Künstler soll das Werk die Verbindung von Raum und Zeit ausdrücken.

Platz wurde zugunsten der Barriefreiheit aufgeschüttet

Durchaus etwas Zeitloses wollte der Künstler mit seinem Einstein–Denkmal also schaffen. Doch dann kamen die Sedelhöfe — und mit ihr eine ungeplante Veränderung des Kunstwerks.

Im Herbst 2022 sollte der Vorplatz zugunsten der Barrierefreiheit aufgeschüttet werden. Dabei geriet jedoch der untere Teil der Skulptur unter den Boden. „Ein Fehler, denn damit wird auch die Symbolik der Skulptur unverständlich“, erklärt Ulms Stadtsprecherin Marlies Gildehaus.

Zugegeben: Es ist auch für Kunstkenner wohl nicht gleich auf den ersten Blick zu erkennen, was die Skulptur genau mit Einstein zu tun hat — außer, dass sie dort steht, wo Einstein geboren wurde.

Doch genau die 40 Zentimeter, die bei den Bauarbeiten unter die Erde gerieten, sind entscheidend: Das Denkmal besteht aus 24 Granitblöcken, welche die Stunden eines Tages darstellen sollen. Zwölf Blöcke „stehen“ für den Tag, zwölf „liegen“ für die Nacht. Nur: Die beiden untersten „Nachtblöcke“ waren nach der Neugestaltung des Platzes nicht mehr zu sehen, womit der „Tag“ zwei Stunden — und das Kunstwerk seinen Sinn verlor.

Symbolik sei verlorengegangen

Das gibt die Stadt zu, auch wenn sie anfangs das Ganze etwas herunterspielen wollte. Die Symbolik des Denkmals sei mit den Jahren schlichtweg verloren gegangen, hatte Ulms Baubürgermeister damals dazu gesagt. Sein Vorgänger stimmt jedenfalls ganz andere Töne an, sprach von einer „unerträglichen Situation“. „Das ist wirklich für mich eine Barbarei, eine kulturelle“, sagte der frühere Baubürgermeister Alexander Wetzig damals gegenüber dem SWR.

Über Baufehler einfach hinwegsehen konnte die Stadt auf lange Sicht also nicht — erst recht nicht, wenn doch ganz Ulm aktuell über die künftige Vermarktung ihres wichtigsten Sohnes in Form des geplanten Einstein Discovery Centers spricht.

Denkmal ist sehr empfindlich gegen Erschütterungen

Das 31 Tonnen schwere Albert–Einstein–Denkmal um etwa 40 Zentimeter musste jetzt also angehoben werden. Und das scheint ein durchaus heikles Unterfangen gewesen zu sein. Weil das Granitdenkmal äußerst empfindlich gegen jede Art von Erschütterung sei, wurde es mit einem Stahlkorsett umspannt, das Fundament freigelegt und die Skulptur schließlich mithilfe von Hydraulikpressen nach oben gedrückt.

110.000 Euro muss die Stadt Ulm für diese Arbeiten zahlen. Effektiv seien es jedoch „nur“ rund 20.000 Euro Mehrkosten. Denn das Anheben des Fundaments und Hochsetzen des gesamten Denkmals sei zwar bereits in den Kosten eingeplant gewesen — am Ende jedoch nicht rechtzeitig ausgeführt worden.

Die Stadt jedenfalls wird froh sein, wenn der peinliche Baufehler am Einstein–Denkmal eher früh als spät vergessen sein wird. Und etwas Gutes hat die Geschichte am Ende dann doch noch: Weitaus mehr Passanten als sonst üblich, fällt beim Beobachten auf, haben in den vergangenen Wochen das Denkmal in Augenschein genommen.