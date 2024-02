Vom Irrgängle, über den Thymianweg bis zur Straße „Hinter dem Brot“ - an auffälligen Straßennamen mangelt es der Stadt Ulm bestimmt nicht. Und passend zum Valentinstag können sich Verliebte in der verwunschenen Umgebung des Fischerviertels sogar auf die Suche nach einer kleinen Gasse machen, die das Küssen bereits im Namen trägt: das sogenannte Kussgässle.

Keine Hinweise zum „Kussgässle“ in der Literatur

Aber warum wird der schmale Weg, der vom Schiefen Haus in Richtung Fischerplätzle führt und schließlich in einem Steg über der Blau mündet, eigentlich so genannt? Offiziell sei dieser Name jedenfalls nicht, weiß der Historiker und Kulturwissenschaftler Wolf-Henning Petershagen, der das Buch „Ulms Straßennamen: Geschichte und Erklärung“ geschrieben hat.

So tauchen Hinweise zum „Kussgässle“ weder in der einschlägigen Literatur auf, noch findet man Hintergründe zur Namensgebung im Ulmer Stadtarchiv. Ein Straßenschild mit der Aufschrift „Kussgässle“ suchen Fußgänger im Fischerviertel ebenfalls vergeblich.

„Manches Paar fühlte sich hier sicher“

Doch freilich erzählen sich die Ulmerinnen und Ulmer schon seit jeher so manche Geschichte über die Herkunft ihrer Straßennamen, weiß Anni Eschenbach. Sie ist seit über 15 Jahren als Gästeführerin bei der Ulm/Neu-Ulm Touristik beschäftigt. So könnte das „Kussgässle“ einst durch seine Abgelegenheit zu seinem Namen gekommen sein.

Der Eingang zum „Kussgässle“ versteckt sich im Fischerviertel zwischen zwei Fachwerkhäusern. (Foto: Dennis Bacher )

„Man kann sich vorstellen, dass in einer solchen Gasse, die recht versteckt liegt und von beiden Seiten nicht direkt einsehbar ist, sich so manches Paar vor neugierigen Blicken sicher fühlt“, erzählt Anni Eschenbach.

Fachwerkhäuser deuten Kuss an

Eine weitere Legende besagt, dass es die beiden Fachwerkhäuser sind, zwischen deren Fassaden der Fußweg entlangläuft, denen das „Kussgässle“ seinen Namen zu verdanken hat.

Denn durch den feuchten Untergrund im Fischerviertel sollen die Häuser der Sage nach im Laufe der Zeit in eine gewisse Schieflage geraten sein und sich somit im oberen Bereich immer weiter aufeinander zubewegt haben. „Wie zwei Verliebte, die sich einander zum Kuss zuneigen“, lächelt die Gästeführerin.

Bücher und Archive geben letztlich keine Auskunft darüber, warum und von wem das „Kussgässle“ einst tatsächlich seinen inoffiziellen Namen bekam. „Jeder Ort hat seinen Mythos, jede Stadt ihre Legenden“, meint Anni Eschenbach.

Nicht jede Anekdote lasse sich irgendwo nachschlagen. Manchmal entstehe die Geschichte einer Gasse auch einfach durch die Geschichten, die sich die Leute über sie erzählen. Ein Fünkchen Wahrheit stecke in jeder Legende.