Kunsthalle Weishaupt in Ulm ab 16. Dezember wieder geöffnet

Kunst im neuen Licht: Die Umbaumaßnahmen zur Erneuerung der Beleuchtungstechnik in der Kunsthalle Weishaupt in Ulm sind abgeschlossen. Ab Samstag, 16. Dezember, ist die Kunsthalle daher wieder geöffnet. Zu sehen ist weiterhin die Ausstellung „Dynamic. Bewegung in der Sammlung“, die bis 25. Februar verlängert wurde, heißt es in der Pressemitteilung der Kunsthalle. Auf der ersten Etage wird aktuell die Ausstellung „Museum neu buchstabiert“ aufgebaut, mit der das Museum Ulm ab 14. Januar in der Kunsthalle gastiert. Somit ist für die kommenden vier Wochen nur eine Etage geöffnet. Es gilt ein ermäßigter Eintritt von vier Euro pro Person.