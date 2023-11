Wer profitiert von den Ausgaben für Rüstung? Mit einer Kundgebung in Ulm haben die Firmen Hensoldt und Airbus Defence and Space davor gewarnt, dass deutsche Unternehmen bei Aufträgen in Zukunft leer ausgehen könnte. Die Folgen wären gravierend.

Unsere Unternehmen sind jederzeit bereit, in der gewünschten Stückzahl zu liefern." - Thomas Müller, Vorsitzender Hensoldt

An Selbstvertrauen mangelte es den Angestellten und Chefs der Firmen Hensoldt und Airbus Defence and Space nicht. „Unsere Unternehmen sind jederzeit bereit, in der gewünschten Stückzahl zu liefern“, sagte Thomas Müller, Vorstandsvorsitzender von Hensoldt, bei der Kundgebung am Montag in Ulm. Deutschland dürfe „nicht zur Werkbank von Dritten verkommen“, mahnte Bernd Hilberer, Standortleiter in Ulm von Airbus Defence and Space. Rund 300 Angestellten der beiden Firmen haben sich bei der Kundgebung beteiligt.

Kritik an der Regierung

Die Unternehmen kritisieren, dass die Deutsche Bundesregierung vermehrt Flugzeuge und Hubschrauber für die Bundeswehr aus US-Produktion beschafft, „ohne Produktionsanteile, Wartung oder Weiterentwicklung an deutschen Standorten zu regeln“, wie es in einer Mitteilung heißt. „Die Beschaffung im Ausland schwächt unser Geschäft“, sagte Thomas Wiggenhauser, Betriebsratsvorsitzender von Airbus. Bundesweit hat die IG Metall gemeinsam mit betroffenen Firmen in den vergangenen Tagen Kundgebungen veranstaltet.

Die Gewerkschaft sieht mittelfristig auch Arbeitsplätze gefährdet. Ulm ist zwar nicht direkt vom militärischen Flugzeugbau betroffen, aber auch hier hängen Arbeitsplätze an der Weiterentwicklung von Europäischen Luftfahrttechnologien.

Es geht auch um den Eurofighter

Kernpunkt der Diskussion sind unter anderem Verträge für eine Weiterentwicklung des Eurofighters. Dieser sei „heute ein ganz wesentlicher Baustein für die Sicherheit und wird das Rückgrat der Verteidigung bleiben“, sagte Standortleiter Hilberer. Doch 2030 läuft die Produktion nach jetzigen Planungen aus. Deshalb müssten jetzt die Weichen für weitere Aufträge gestellt werden. „Sonst drohen Lieferengpässe“.

Wenn Deutschland zukünftig ausschließlich auf Amerika oder europäische Partner angewiesen sei, drohe eine gefährliche Abhängigkeit. Wichtig sei der Branche vor allem Planungssicherheit und „mehr Verlässlichkeit von der Politik“. Erstmals gebe es eine Regierung in Berlin, die „uns zuhört“. Doch jetzt müssten Taten folgen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen werde in der Rüstungsindustrie schließlich „nichts auf Halde“ gebaut, zudem sei die Technik äußerst komplex. Gerade deshalb brauche es klare Signale von der Politik.