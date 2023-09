Eine Nacht, zwei Städte — ganz viel Kultur. Am Samstag, 16. September, findet in Ulm und Neu–Ulm die mittlerweile 23. Kulturnacht statt. Überall in der Doppelstadt wird es ab Nachmittag bis tief in die Nacht über 130 Kulturdarbietungen an 110 verschiedenen Ort geben.

Das Angebot ist facettenreich, die Auswahl schier unendlich — doch welche Veranstaltungen lohnen sich in diesem Jahr eigentlich? „Es ist natürlich klar, dass ein einzelner Besucher nicht über 100 Veranstaltungen besuchen kann“, weiß Organisator Christian Pfeifer.

Deshalb gibt der Experte in diesem Text fünf praktische Tipps für die Routenplanung und strickt sich dabei seinen ganz persönlichen Weg durch die Nacht. Dabei wird klar: Die Kulturnacht spielt sich nicht nur zwischen Bahnhof und Münster ab. Es lohnt sich auch der Weg in die sogenannte Peripherie.

Tipp 1: Die gute Vorbereitung

Den wichtigsten Tipp für Samstag liefert Christian Pfeifer gleich vorneweg: „Man sollte sich nicht zu viel vornehmen“, empfiehlt der Mann, der die Kulturnacht seit Jahren organisiert und sie inzwischen liebevoll als „alte Dame“ bezeichnet. Bei der Kulturnacht sei es durchaus sinnvoll, „sein Programm bewusst und reflektiert zusammenzustellen“, so Pfeifer.

Christian Pfeifer organisiert die Kulturnacht. (Foto: Dennis Bacher )

Idealer Begleiter durch die Nacht kann die offizielle Kulturnacht–App sein, die mit ausführlichen Informationen zu allen Veranstaltungen bei der persönlichen Routenplanung helfen soll. Auch auf kulturnacht–ulm.de finden Interessierte das ganze Programm.

Tipp 2: Der perfekte Startpunkt

Die perfekte Kulturnacht beginnt nach dem Geschmack von Christian Pfeifer auf dem Ulmer Münsterplatz. Warum? „Weil der Münsterplatz einfach der optimale Ort ist, um das besondere Kulturnacht–Flair zu erleben.“

Wer seinem Beispiel folgen will, dem legt der Experte dort zum Beispiel die Feuerperformance ab 19 Uhr ans Herz, eine von zahlreichen Neuheiten bei der Kulturnacht in diesem Jahr. Denn auch wenn die Kulturnacht schon seit 23 Jahren existiert, bringe sie doch bei jeder Ausgabe auch Unbekanntes hervor.

Tipp 3: Der Weg über die Donau

Ein Höhepunkt in diesem Jahr? „Da zählt für mich das Haus der Nachhaltigkeit dazu“, macht sich Pfeifer für den Veranstaltungsort in Neu–Ulm stark. „Dort geht es bei guter Musik um nachhaltige Entwicklungen, da findet ein schöner Austausch statt.“

Generell appelliert der Kulturnacht–Chef an die Besucher, „ruhig einmal den Weg über die Donau“ nach Neu–Ulm zu gehen. „Hier gibt es viele tolle Highlights, die Aufmerksamkeit verdient haben.“

Tipp 4: Der Blick in die Peripherie

Christian Pfeifer selbst wird am Samstag gar nicht unbedingt auf die „Highlights im Sinne von Spektakel“ aus sein, wie er selbst sagt. „Ich möchte diesmal vor allem Veranstaltungen besuchen, die sich eher in der Peripherie befinden und vielleicht leise, aber durchaus ambitioniert und besuchenswert sind.“

Im Heyoka-Theater stellten die Organisatoren das Programm vor. (Foto: Dennis Bacher )

Dazu zählt seiner Meinung nach zum Beispiel die KZ–Gedenkstätte Oberer Kuhberg. Und auch eine Kurzführung durch das HfG–Archiv sowie den Besuch der dortigen Ausstellung zum Thema „Kunststoff“ hat sich der Organisator fest vorgenommen.

„In all den Jahren Kulturnacht habe ich es nie auf den Kuhberg geschafft, das will ich jetzt unbedingt nachholen“, verrät Pfeifer. Generell habe er es in diesem Jahr „eher auf die Peripherie abgesehen“.

„Peripherie“ — ein Begriff, den Christian Pfeifer während seiner Routenplanung immer wieder benutzt. Die Kulturnacht spiele sich eben nicht nur zwischen dem Bahnhof und dem Münster ab, so der Organisator.

Umso glücklicher sei er, dass die Besucher in diesem Jahr wieder den Öffentlichen Nahverkehr nutzen können. „Als wir dieses Angebot im letzten Jahr nicht hatten, stellte sich heraus, dass Veranstaltungen in der Peripherie, zum Beispiel auf dem Kuhberg oder in Wiblingen, nicht besucht wurden.“

Tipp 5: Das Experiment

Wo die Besucher am Ende landen werden, ist natürlich jedem selbst überlassen, so der Kulturnacht–Chef. Pfeifer empfiehlt aber jedem, mindestens einen Ort zu besuchen, an dem man noch nicht gewesen ist. „Durch solche Experimente lernt jeder Besucher seine Stadt von einem ganz neuen Blickwinkel kennen.“

Apropos Besucher: Nachdem im Vorjahr wegen kräftigen Regens und niedriger Temperaturen nur etwa 8.000 Menschen dabei waren, rechnet Christian Pfeifer am Samstag mit rund 12.000 Besuchern. „Das wäre schön und würde einer normalen Kulturnacht, ganz bescheiden gesprochen, auch entsprechen“, sagt er.

Eintrittsbänder für die Kulturnacht gibt es am Samstag an allen Veranstaltungsorten für zehn Euro, ermäßigt acht. Die Kulturnacht beginnt um 15 Uhr. Am Nachmittag gibt es in 21 Einrichtungen ein kostenloses Angebot für Kinder.