Künstliche Intelligenz transparenter und nachhaltiger machen

Die Universität hat ein neues Start–up hervorgebracht. Dieses spezialisiert sich auf erklärbare und zuverlässige KI–Lösungen, um Prozesse effizient und zugleich kontrollierbar zu automatisieren. Tensor AI Solutions heißt das neu gegründete Unternehmen, wie die Universität mitteilt. Dessen Systeme seien individuell auf den Kunden zugeschnitten und würden bereits jetzt zukünftige gesetzliche Anforderungen der EU nach dem sogenannten AI–Act erfüllen. Die Technologie des Ulmer Start–ups würde nicht nur Zertifizierungsprozesse erleichtern, sondern sie helfe den Unternehmen auch dabei, wertvolle Ressourcen einzusparen.

Künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Universalwerkzeug, als Technologie ist sie unumgänglich. Um KI sicher und vertrauenswürdig zu machen, hat die Europäische Union eine gesetzliche Regelung auf den Weg gebracht, die die Entwicklung und Nutzung von KI reguliert: den EU–AI–Act. Diese Verordnung, die voraussichtlich im nächsten Jahr in Kraft treten wird, verbietet Anwendungen, die mit inakzeptablen Risiken verbunden werden. Anwendungen, die mit hohen Risiken einhergehen, unterliegen strengen Auflagen, was die Transparenz und Nachvollziehbarkeit angeht. Genau hier setzt das Start–up Tensor AI Solutions an, wie die Universität weiter mitteilt. Das Ausgründungsunternehmen der Universität Ulm habe eine transparente und erklärbare KI–Technologie entwickelt, die den geforderten Transparenzpflichten bereits jetzt gerecht werde.

Anwendungsbereiche und -felder für den Einsatz Künstlicher Intelligenz, die unter diese „Hochrisiko“-Kategorie fallen, reichen vom autonomen Fahren über die automatisierte Kreditvergabe bis hin zu KI–basierten Diagnose– oder Therapieverfahren in der Medizin. „Sobald die KI–Verordnung in Kraft getreten ist, braucht es für die Entwicklung und den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Hochrisiko–Kategorie umfassende Qualitätssicherungs– und Risikomanagementsysteme. Konkret heißt dies: Entscheidungsvorgänge und Datenqualität müssen fortwährend dokumentiert und transparent gemacht werden“, erklärt Florian Schinnerling, Finanzchef von Tensor AI Solutions.

In der Regel könnten herkömmliche KI–Methoden wie neuronale Netze Transparenz und Erklärbarkeit nicht gewährleisten. „Mit unserer KI–Technologie kann jederzeit nachvollzogen werden, auf welcher Grundlage das System Entscheidungen trifft und in welcher Weise einzelne Entscheidungen von verschiedenen Parametern beeinflusst wurden“, sagte Timo Felser, Geschäftsführer von Tensor AI Solutions. So ließen sich unerwünschte Tendenzen oder „Voreingenommenheiten“ (Bias) von automatisierten Systemen transparent aufklären und unterbinden. Schon heute würden beispielsweise in Personalauswahlverfahren KI–gestützte Systeme eingesetzt, und nicht immer könne nachvollzogen werden, nach welchen Kriterien hier Auswahlentscheidungen getroffen wurden.

Der Schwerpunkt von Tensor AI Solutions liege aktuell noch auf den Branchen Handel, Prozessindustrie und Produktion, wobei sich die KI–Technologie des Unternehmens problemlos in anderen Branchen anwenden lasse. Ein weiterer Nutzervorteil der KI–Lösungen des Start–ups sei die effiziente Ressourcennutzung. Die transparente KI–Analyse decke auf, welche Daten für einen Prozess tatsächlich relevant sind, wodurch bis zu 80 Prozent an Ressourcen eingespart werden könnten. Für die gleiche Rechenaufgabe werde weniger Rechen– und Speicherleistung gebraucht, was Prozesse nicht nur beschleunige, sondern auch Strom und Energie spare. Die Herausforderung bestehe insbesondere darin, Wertschöpfungsideen in technische Lösungen zu übersetzen, und dabei den gesamten Digitalisierungsprozess durchschaubar zu gestalten.

Die Gründer von Tensor AI Solutions, Niklas Rach, Marco Trenti, Timo Felser und Florian Schinnerling, seien Spezialisten für Datenanalyse, Machine Learning und High–Performance Computing. Ihr Start–up werde seit Mai 2021 über das Hochtechnologie–Gründerprogramm EXIST–Forschungstransfer des Bundes und der EU gefördert.