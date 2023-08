Künstliche Intelligenz in allen Lebensbereichen

Wohin führt die rasante Entwicklung der Künstliche Intelligenz (KI)? Mit der Herbstakademie unter dem Motto „Künstliche Intelligenz: Quo vadis? KI in allen Lebensbereichen“ will das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm vom 25. bis 28. September einen nüchternen Blick auf Chancen und Risiken der KI werfen. Anmeldungen sind noch bis zum 31. August möglich.

In der öffentlichen Debatte über KI gibt es derzeit viele Extreme. Mit der Herbstakademie will das ZAWiW fernab von Science–Fiction–Szenarien aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven beleuchten, was KI kann, welche Potenziale in ihr stecken und wo mögliche Gefahren liegen.

In Vorträgen und Arbeitsgruppen kommen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen zu Wort. So geben Birte Glimm und Daniel Braun eine Einführung in die Grundlagen der KI. Die Technikphilosophin Jacqueline Bellon (Universität Tübingen) diskutiert darüber, was man für ein gutes Leben mit KI braucht. Aus Sicht der Medizin berichtet Michael Götz von Erfolgen und Herausforderungen von KI im Gesundheitswesen. Und Mathias Klier sowie Maximilian Förster zeigen in ihrem Vortrag über erklärbare KI auf, wie Mensch und Maschine künftig auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Teil des Programms ist auch ein Vortrag des Berliner Publizisten Mads Pankow über künstliche Kreativität.

In Arbeitsgruppen werden diese Themen vertieft und generative KI erlebbar gemacht, schreibt die Uni Ulm in ihrer Pressemitteilung. Als Kooperationspartner konnte dafür das Netzwerk für Senior–Internet–Initiativen BW gewonnen werden.

Das detaillierte Programm sowie die Möglichkeit zur Online–Anmeldung gibt es unter https://akademie.zawiw.de. Eine telefonische Anmeldung ist dienstags und donnerstags, 8:30 bis 12:30 Uhr, unter Telefon: 0731)/5026201 möglich. Der Preis für das Gesamtprogramm beträgt 90 Euro; Mitglieder im ZAWiW–Förderkreis, im Generationentreff Ulm/Neu–Ulm oder im Netzwerk sii BW zahlen 80 Euro.