AfD-Kreisverband Ulm/Alb-Donau hat einen neuen Vorsitzenden

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Daniel Rottman ist neuer Vorsitzende des Kreisverbands Ulm/Alb-Donau der Alternative für Deutschland (AfD). Darüber wurde kürzlich bei einem Kreisparteitag abgestimmt, Rottmann erhielt 79 Prozent der Stimmen. Die Neuwahl des Kreissprechers war erforderlich geworden, nachdem der erst im Juni gewählte Joachim Dürre aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Dürre folgte auf Eugen Ciresa, der seinen Posten zur Wahl gestellt hatte, weil er nach Bulgarien auswanderte. Neuer Stellvertreter wird Andreas Härtel.

Durch den Wegzug von Eugen Ciresa war damals auch das Mandat im Kreistag freigeworden, ein Nachfolger konnte schlicht nicht gefunden werden. Die AfD ist seitdem nicht mehr im Kreistag des Alb-Donau-Kreises vertreten, nachdem sie seit 2019 dort vertreten war.

Kein Kandidat für OB-Wahl

Rottmann zog 2016 für den Wahlkreis Ehingen in den Landtag ein und blieb dort für eine Wahlperiode für die AfD sitzen. Der neue Sprecher des Kreisverbands hat laut eigener Aussage viel Arbeit vor sich, die Partei sei in den vergangenen Wochen kaum hinter hergekommen, was die Aufnahme neuer Mitglieder anbelange.

Im Rahmen des Kreisparteitages wurde auch die Oberbürgermeisterwahl in Ulm thematisiert. Einen eigenen Kandidaten hat der Kreisverband nicht nominiert ‐ und möchte dies auch bis zum Ablauf der Bewerberfrist am 6. November nicht tun.