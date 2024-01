Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen: Der Winter ist da - und damit auch die Zeit für allerlei Infektionen und Erkältungssymptome. Schon im Dezember soll eine „Krankheitswelle“ mit Atemwegsinfektionen Deutschland im Griff gehabt haben. Doch wie ist die Situation in Ulm? Nachgefragt in der Uniklinik Ulm, in der Hausarztpraxis und der Apotheke.

Viele Krankschreibungen vor dem Jahreswechsel

Hustensaft und Schmerztabletten werden seit Neujahr nur noch als E-Rezept verschrieben. Und gekränkelt haben auch in Ulm zu Jahresbeginn etliche Patienten. „Vor Weihnachten war es ganz schlimm“, teilt Allgemeinmedizinerin Ulrike Breyer mit. „Ganz viele hatten Corona oder andere Atemwegsinfekte und mussten deshalb krankgeschrieben werden“, erklärt sie.

Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) waren kurz vor Heiligabend 9,5 Prozent der Deutschen mit unterschiedlichen Atemwegserregern infiziert, also knapp acht Millionen Menschen - nur 2022 seien es zum gleichen Zeitpunkt noch mehr gewesen.

So viele Ulmer sind in der Uniklinik in Behandlung

Auch in der Ulmer Uniklinik werden aktuell rund 30 Patienten wegen Grippe und anderen Atemwegserkrankungen stationär behandelt - vor allem der RS-Virus sei dort ein wesentlicher Bestandteil. 19 Patienten sind dort aktuell wegen einer Corona-Infektion in Behandlung, zwei davon auf der Intensivstation.

Zwischen den Feiertagen habe sich das Patientenaufkommen in Ulrike Breyers Praxis allerdings beruhigt. „Da kamen vor allem Patienten wegen eines Rezepts zu mir“, betont sie. Das bestätigt auch das RKI in seinem wöchentlichen Grippe-Bericht. „Der Rückgang geht wahrscheinlich auf die reduzierten Kontakte in den letzten Kalenderwochen des Jahres infolge der Feiertage und Ferien“, heißt es dort.

Die Grippewelle steht noch bevor

Grundsätzlich unterscheidet das RKI zwischen der Grippezeit, in der die Influenza-Viren grundsätzlich zirkulieren (Oktober bis Mai) und der Grippewelle, während der diese besonders aktiv sind.

„Die jährliche Grippewelle hat in den vergangenen Jahren meist im Januar begonnen und drei bis vier Monate gedauert“, heißt es auf der RKI-Website. „Wir werden sehen, wie es weitergeht. Im Januar und Februar rollt ja erst die Influenza an“, blickt auch Ärztin Ulrike Breyer voraus.

Schwere Infektionen nach Corona

In ihrer Hausarztpraxis habe sie in den vergangenen Wochen immer wieder Patienten behandelt, die sich nach einer überstandenen Corona-Erkrankung mit einem anderen Atemwegsinfekt angesteckt haben. „Corona scheint das Immunsystem zu destabilisieren. Dann haut die Infektion richtig rein“, glaubt die 68-Jährige. Und schon ist er da: der hartnäckige Husten.

Auch Apothekerin Marion Bäumlisberger aus Ulm bemerkt einen Wandel nach der Pandemie. „Teilweise sind die Erkrankungen deutlich stärker spürbar“, sagt sie. „Das Immunsystem ist nicht mehr auf die Erreger geschult.“ Manche Erkältung sei deshalb umso langwieriger.

Das würden ihr auch einige Kinderärzte rückmelden: „Banale Infekte“, die früher unproblematisch gewesen seien, führten heute eher zu Einweisungen ins Krankenhaus. Ein ähnliches Bild habe sich bereits im Vorjahr gezeigt: „Wir hatten zwar in etwa die gleiche Anzahl an Erkältungen, die aber umso stärker ausgeprägt waren“, erklärt sie. „Das Immunsystem braucht eben wieder ein bisschen Zeit.“

Immunsystem durch Hygienemaßnahmen geschwächt?

Oft ist zu lesen, dass die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie die Immunsysteme so geschwächt hätten, dass zum Beispiel Grippe-Erkrankte jetzt umso heftiger auf andere Erreger reagieren. Doch trifft das wirklich zu? Nein, sagen Experten. Durch den Wegfall der Hygienemaßnahmen würden schlichtweg die ausgebliebenen Infektionen Stück für Stück nachgeholt.

Das bedeute aber nicht, dass ein geschwächtes Immunsystem daran Schuld ist. Erkrankungen, die sich sonst über das ganze Jahr verteilen, würden nun zu gewissen Zeiten häufiger auftreten. Experten sprechen hier vom sogenannten Nachholeffekt.