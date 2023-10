Wenn die besinnliche Zeit naht, gehört für viele aus Ulm und Umgebung der Besuch auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt dazu. Für die weihnachtliche Stimmung sorgen auch Chöre und Vereine, die vor dem Ulmer Münster Weihnachtslieder singen.

Dass für solche Darbietungen Lizenzgebühren an die Verwertungsgesellschaft Gema anfallen, ist nichts Neues. Für Stadtfeste und Märkte sollen die Kosten jetzt aber drastisch steigen ‐ für den Ulmer Weihnachtsmarkt um das Zehnfache. Wird jetzt also das musikalische Rahmenprogramm abgespeckt?

Kein Todesstoß, aber ein Ärgernis

Von einem „Todesstoß“ für den Ulmer Weihnachtsmarkt war deshalb in verschiedenen Medien die Rede. So weit möchte Jürgen Eilts, Geschäftsführer der für den Weihnachtsmarkt zuständigen Ulm-Messe, nicht gehen. Trotzdem sei es ein großes Ärgernis. „Für uns ist das eine bittere Pille“, sagt er.

Mit dem bisherigen Programm müssten wir jetzt mit 15.000 bis 17.000 Euro rechnen Jürgen Eilts, Geschäftsführer Ulm-Messe

Bislang lief es in Sachen Ulmer Weihnachtsmarkt so: Die Ulm-Messe übermittelte vorab die Liste der gespielten Musiktitel an die Gema, die dann die Gebühr berechnete. „Das hat uns nie mehr als 1500 Euro gekostet“, sagt er. Und zwar für die gesamte Dauer des Weihnachtsmarkts.

Damit ist jetzt allerdings Schluss. „Mit dem bisherigen Programm müssten wir jetzt mit 15.000 bis 17.000 Euro rechnen, also salopp gesagt für zwei je halbstündige Auftritte an jedem zweiten Tag.“

Darum steigen die Gebühren

Bislang wurde für die Berechnung in Ulm nur der rund 300 Quadratmeter große Bereich direkt vor dem Münsterportal zugrunde gelegt, erklärt Eilts ‐ laut ihm also die Fläche, auf der die Musik vom Publikum gut gehört wurde.

Jetzt soll doch eine Kulanzregelung kommen Für die betroffenen Märkte soll nun doch ein Kompromiss kommen: Am Donnerstag (26. Oktober) gab die Gema auf ihrer Website bekannt, dass die Kulanzregelung aus dem vergangenen Jahr auch heuer wieder greifen soll. Diese gelte nur dann, wenn sich die Veranstaltungsfläche des Marktes seitdem nicht geändert hat, so die Gema. (phe)

Jetzt soll laut Gema aber der gesamte Münsterplatz und somit die komplette Fläche des Weihnachtsmarkts herangezogen werden ‐ ähnlich dem Schwörkonzert im Sommer. „Aus 300 werden so mal eben 4000 bis 5000 Quadratmeter“, so Eilts.

Jeder Besucher soll die Möglichkeit haben, hier die Adventszeit genießen zu können. Jürgen Eilts

Grund ist der ein neuer Tarif für Unterhaltungsmusik im Freien, den die Gema seit vergangenem Jahr anwendet. Dieser gilt für Veranstaltungen, bei denen Musik gespielt wird, aber keinen Eintritt verlangen.

Kein Eintritt für den Weihnachtsmarkt

Würde der Zugang zum Weihnachtsmarkt Eintritt kosten, könnten die Gema-Gebühren allerdings sinken. Denn dort greift wiederum ein anderer Tarif. Eilts winkt jedoch ab.

„Das ist kein Modell für uns“, sagt er. „Jeder Besucher soll die Möglichkeit haben, hier die Adventszeit genießen zu können.“ Der Weihnachtsmarkt bleibt laut dem Veranstalter also eintrittsfrei.

Schon im Vorjahr flatterte eine hohe Rechnung herein

Das aktuelle „Ärgernis“ mit der Gema, wie Eilts betont, ist aber nicht neu. Bereits im Vorjahr habe man sich bei der Ulm-Messe über eine unangekündigte, außerordentlich hohe Rechnung gewundert, die bereits nach dem neuen Tarif erhoben wurde.

„Es ist aber unwahrscheinlich schwierig, Kontakt mit der Gema aufzunehmen und eine kompetente Antwort zu bekommen“, ärgert sich Eilts.

Es gibt einfach keine Ansprechpartner. Jürgen Eilts

Schlussendlich konnte mithilfe eines Rechtsbeistands die Rechnung auf 6000 Euro gesenkt und damit halbiert werden. „Wir versuchen, auch dieses Jahr einen Kompromiss auszuhandeln“, sagt er. Das funktioniert heuer aber vielleicht zum letzten Mal. „Denn die Gema sagt: Ab 2024 gilt die neue Regelung für alle“, blickt der Geschäftsführer voraus.

Treuhänderin für musikalische Urheberrechte In der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz Gema, haben sich rund 90.000 Musikschaffende und andere Rechteinhaber zusammengeschlossen. Als sogenannte Verwertungsgesellschaft verwaltet sie deren Nutzungsrechte und verlangt Gebühren, wenn ihre urheberrechtlich geschützte Musik verwendet wird. „Für unsere Mitglieder nehmen wir die Rechte wahr und sorgen dafür, dass sie fair entlohnt werden“, schreibt die Gema auf ihrer Website. (phe)

Veranstalter wollen Auftritte straffen

Trotz des Gema-Schocks soll in Ulm dieses Jahr alles zunächst beim Alten bleiben. Das Rahmenprogramm wird aber womöglich etwas gestrafft, verrät Jürgen Eilts.

Da der neue Tarif immer tageweise abgerechnet wird, sollen zur Not mehrere Chöre und Kapellen am selben Tag auftreten.

„So kommen wir zumindest von der Anzahl der Tage runter“, sagt Eilts. „Aber dort, wo man die Musik hört, bezahlen wir die Gebühren gerne“, hält er fest. „Trotzdem ärgert es mich.“

So sieht in anderen Städten in der Region aus

Dieses Problem haben auch andere. Beim Christkindles-Markt in Biberach legt die Gema nun ebenfalls den kompletten Markt für ihre Berechnung zugrunde.

„Unsere Gema-Gebühren würden sich verdreifachen. Wir müssten statt bisher 4000 rund 12.000 Euro bezahlen“, heißt es auf Anfrage aus dem Biberacher Rathaus. Allerdings stehe die Stadt bereits im Austausch mit der Gema und hofft zumindest auf einen Nachlass der Gebühr auf etwa 8500 Euro.

Unsere Gema-Gebühren würden sich verdreifachen. Stadt Biberach

Es kann aber auch anders gehen: Während die Gema den Weihnachtsmarkt-Verantwortlichen in Ulm und Biberach Kopfzerbrechen bereitet, muss Ehingen für seine Weihnachtsmarkt-Musik dieses Jahr sogar weniger bezahlen, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt. Der Grund: Die Stadtverwaltung gab für die Berechnung von vornherein die komplette Markfläche an. Dank der Staffelung im neuen Gema-Tarif sinken die Gebühren auf dem 2900 Quadratmeter großen Platz um gut 280 Euro.

Gema bedauert unzureichende Kommunikation

Die Gema hält auf einer eigens zum Thema bereitgestellten Website an ihrer neuen Regelung fest. Sie räumt allerdings Versäumnisse ein ‐ zumindest was die Kommunikation angeht.

Das ist nicht in dem gewohnten Maße erfolgt und das bedauern wir, schreibt die Gema

Wie viel Weihnachtsmusik es in Ulm und Biberach im kommenden Jahr, wird sich zeigen.