„Hepatitis C geht alle an“, steht auf den eigens für die große Testaktion angefertigten T-Shirts der beiden Ulmer Lynn Sziklai und Michael Diederich. Vielen Betroffenen sei ihnen zufolge gar nicht bewusst, dass sie den gefährlichen Virus in sich tragen - ein kurzer Test kann deshalb Gewissheit bringen. Aus diesem Grund veranstaltet der Verband der Opfer des Blutskandals (VOB) am Samstag, 17. Februar, eine kostenlose Testaktion im „m25“ am Ulmer Münster.

Hepatitis C soll eliminiert werden

Leberzirrhose oder gar Leberkrebs können bei einer Nichtbehandlung die schwerwiegenden Folgen der Viruserkrankung sein, erklärt Organisatorin Lynn Sziklai. „Mit der Testaktion wollen wir einen Beitrag dazu leisten, die Virus-Hepatitis zu eliminieren.“ Das ist auch ein offizielles Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO - Hepatitis C (HCV) auszulöschen.

In den vergangenen Jahren sind in Deutschland die Hepatitis-C-Fallzahlen jedoch gestiegen, meldet auch das Robert-Koch-Institut für das Jahr 2022. Ein möglicher Grund könne die Fluchtmigration aus Ländern sein, in denen HCV häufiger vorkommt.

Testaktion am Samstag im „m25“ Wer sich kostenlos testen lassen möchte, kann am Samstag, 17. Februar, ohne Anmeldung ins „m25“ am Münsterplatz 25 kommen. Anonyme Tests und Beratung gibt es an diesem Tag von 12 bis 18 Uhr.

Warum HCV so heimtückisch ist

Das Ziel der Testaktion im „m25“: Ein Bewusstsein für die möglichen Folgen der Krankheit zu schaffen und Betroffenen Gewissheit zu geben, sagt Lynn Sziklai. Die soll mit der Testaktion und Beratung vor Ort überwunden werden. „Das Heimtückische ist, dass die Krankheit jahrzehntelang symptomlos verlaufen kann“, sagt sie. Inzwischen gebe es aber gute Therapien, sie zu heilen. Sie müsse dafür aber erkannt werden.

Doch wenn Hepatitis C unerkannt bleibt, kann sie schwere Leberschäden - die auch tödlich enden können. „Heutzutage muss keiner mehr Angst haben“, betont auch Psychiaterin Saadet Arda, die sich der Aktion ebenfalls angeschlossen hat. „Wir können Hepatitis C heilen. Die Medizin ist so weit.“

Organisatoren handeln auch aus eigener Betroffenheit

Den Organisatoren ist eine solche Testaktion auch aus eigener Betroffenheit wichtig. Lynn Sziklais Partner Michael Diederich ist Vorsitzender des VOB. Bereits im Alter von acht Jahren infizierte er sich mit HIV und Hepatitis C - Schuld waren damals verunreinigte Blutprodukte.

Vor Jahren ist er deshalb auch an Aids erkrankt, ist durch die medizinische Behandlung aber inzwischen unter der Nachweisgrenze - und seit gut einem Jahrzehnt von Hepatitis C geheilt.

VOB setzt sich für Geschädigte des Blutskandals ein In den 1980er Jahren kam es zu einem der größten Medizinskandale Deutschlands, als Tausende Bluterkranke durch verunreinigte Blutprodukte mit HIV und oft gleichzeitig auch mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert werden. Viele Geschädigte des sogenannten Blutskandals haben sich heute im Verband der Opfer des Blutskandals (VOB) organisiert. Der Verband setzt sich unter anderem für eine Entschädigung der Betroffenen ein. Heute kämpft der Verband für gesundheitliche Aufklärung und gegen die Stigmatisierung. „Der Blutskandal ist leider nicht richtig aufgearbeitet worden“, sagt der Vorsitzende Michael Diederich. „Immer mehr Betroffene sterben heute an Hepatitis C. Auch, wenn sie geheilt sind“, erklärt er. „Sie tragen den Virus schon so lange in sich, dass die Leber schon so geschädigt ist.“ (phe)

Wie das Virus übertragen wird

In den meisten Fällen wird das Virus über Blut weitergegeben. „Oft ist es eine einfache Nadelstichverletzung, die zur Infektion führen kann“, erklärt die Ärztin, weshalb man auch im Alltag nicht komplett vor einer Ansteckung gefeit sei. Auch, wenn das laut der Organisatorin in vielen Fällen aber eher unwahrscheinlich ist.

Lynn Sziklai nennt ein Beispiel: „Es kann auch über eine Rasierklinge passieren“, erklärt sie. Zum Beispiel, wenn sich ein Infizierter beim Rasieren schneidet. „Wenn ein anderer diesen Rasierer benutzt, kann der sich schnell infizieren.“

Das Virus kann aber für lange Zeit eher unscheinbar daherkommen. „Das Gefährliche ist, dass die Betroffenen andere unwissentlich anstecken können“, ergänzt Saadet Arda. Die Psychiaterin betreut in ihrer Praxis in Biberach unter anderem auch Patienten, die früher Heroin konsumiert haben und sich so unter Umständen mit HCV angesteckt haben.

„Sie sind die größte Risikogruppe“, sagt sie. Trotzdem ist es ihr wichtig zu betonen, dass auch die, die auf den ersten Blick nicht unbedingt gefährdet seien, ein Schnelltest Gewissheit bringen könne.

Aufklärung und Gewissheit bieten

„Wir beraten jeden, der sich informieren möchte“, sagt Michael Diederich. „Wir als kleiner Verein wollen der Politik einen kleinen Schubser geben.“ Dem stimmt Lynn Sziklai zu. „Unser Auftrag ist es, konsequent daran zu arbeiten.“ Und ein Bewusstsein zu schaffen. „Deshalb sollte es mehr Testmöglichkeiten wie im ‚m25’ geben“, hebt sie hervor.