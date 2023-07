Monatelange Arbeit, Wochen der Vorfreude und die größte Wasserparty des Jahres: Mit einer Entscheidung gegen das Nabada hätte der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch all das zunichte gemacht. Und viele Ulmer enttäuscht. Hat er aber nicht. Und so könnte die Geschichte über das Bangen, Zittern und Hoffen rund um das Nabada wohl als spannendste Entscheidung eines Schwörmontags in die Ulmer Stadtchronik eingehen. Und der Oberbürgermeister als kluger Kopf, der lange überlegt, abgewogen und schließlich richtig entschieden hat.

Die andere Version der Geschichte möchte man eigentlich gar nicht hören. Tatsache aber ist: Es war verdammt knapp. Kurz nach Beginn des Nabada, als sich bereits fast alle Boote auf dem Wasser befanden, zog ein schweres Gewitter nur wenige Kilometer nördlich an Ulm vorbei. Das Donnern war auch in der Ulmer Innenstadt zu hören, die Blitze zu sehen. Man kann sich vorstellen, mit welch mulmigem Gefühl die Stadtspitze diese Lage verfolgt haben dürfte. Manche sagen, Ulm hat Pech gehabt, weil es ein teils verregneter Schwörmontag war. Die Wahrheit aber ist: Die Ulmer haben gezeigt, dass sie auch bei Regen Party machen können. Das schweißt zusammen. Und was das Unwetter angeht, hat Ulm verdammt viel Glück gehabt. Das darf aber auch sein — am höchsten Ulmer Feiertag.