Sich gegen jede Art von Krieg einzusetzen, ist ein vorbildlicher pazifistischer Ansatz. Denn Menschenleben zu schützen, ist das höchste Gut. Das sieht auch der Internationale Gerichtshof (IGH) so.

IGH debattiert über Völkermord in Gaza

Angesichts von mehr als 25.000 zivilen Toten und 1,7 Millionen Vertriebenen ohne gesicherten Zugang zu Nahrung, Wasser oder Medizin sieht der IGH die Gefahr, dass in Gaza ein Völkermord geschehen könnte. Fakt ist: Jeder Tote ist einer zu viel. Und das gilt für beide Seiten. Sowohl für Palästina als auch für Israel.

Beide Seiten des Konflikts sehen

Im Vorfeld der Demonstration in Ulm wurde allerdings der tödliche Terror der Hamas - der mit zum Wiederaufflammen des Nahostkonflikts beigetragen hatte - von den Veranstaltern wahrlich unzureichend thematisiert. Beim Konflikt gibt es eben nicht nur eine Seite. Der Holocaust-Gedenktag erinnert Jahr für Jahr an die Opfer solcher Gräueltaten - auf der Demo gegen Elbit wurde auch den jüdischen Opfern gedacht.

Terminwahl mit mehr Feingefühl

Trotzdem: Wer also meint, an diesem Tag demonstrieren zu müssen, sollte schon etwas Fingerspitzengefühl mitbringen. Wenn die Veranstalter dann immer noch „keinen Widerspruch“ an der Terminfindung sehen, bleibt natürlich ein fader Beigeschmack.

[email protected]