Es klingt futuristisch: eine Klimaanlage direkt in der Kleidung. Genau daran haben zwei Ulmer Unternehmerinnen lange getüftelt. Inzwischen produzieren sie in Serie und wollen damit gegen die Folgen des Klimawandels und den hohen Energieverbrauch ankämpfen. Kann das wirklich funktionieren?

Eigentlich sei es Wahnsinn, sagt Gabriele Renner. „Wir kühlen mit Klimaanlagen ganze Hallen herunter, nur damit es für die Menschen darin angenehm ist.“ Hinzu kommt, dass viele Kältemittel selbst umweltschädlich sind und der Betrieb der Klimaanlagen viel Energie frisst. Die Unternehmerin fordert ein Umdenken — und liefert die passenden Produkte dafür gleich mit.

Besonders aufregend sieht die Kühlkleidung nicht aus. Das Besondere aber steckt unter dem Stoff. (Foto: Andreas Spengler )

So erfolgreich waren sie bisher

Schon 2011 haben die Schwestern Gabriele Renner und Sabine Stein die Firma Pervormance International gegründet. Renner ist gelernte Apothekerin, ihre Schwester hat BWL und Sportwissenschaften studiert. Ursprünglich war die Entwicklung von kühlender Kleidung das Projekt eines Auftraggebers, für den die Firma beraten und entwickeln sollte.

Doch die Umsetzung war schwerer als gedacht und dauert lange. Als der Auftraggeber schließlich absprang, beschlossen die Schwestern das Produkt selbst herstellen zu lassen. Und bald stelle sich auch der Erfolg ein: Bis heute haben sie etwa 15 Patente angemeldet, mehr als 50 Prototypen entwickelt und etwa 250 000 Produkte verkauft. Von der Arbeitskleidung zum Beispiel für Feuerwehrleute über Sportkleidung bis zur Hitze–Notfall–Weste, die etwa bei einem plötzlichen Hitzekollaps angezogen werden kann. Selbst für Hunde werden bereits Kühlwesten produziert.

Wie funktioniert die Kleidung

Das Prinzip hinter den Produkten ist einfach: Die Kühlung entsteht rein durch die Verdunstung von Wasser. Die Technologie selbst aber bleibt komplex: Im Gegensatz zu herkömmlichen Kühlwesten bleibt die Kleidung außen vollständig trocken. Um die Kühlung zu starten, muss die Kleidung kurz unters Wasser gehalten werden. So wird ein spezielles Vlies im Inneren der Kleidung mit Wasser getränkt. Das Wasser bleibt danach in der Kleidung und gibt dort gleichmäßig und über viele Stunden hinweg die Kälte ab.

Lange habe die Forschung gedauert, bis die Unternehmerinnen die geeigneten Stoffe dafür gefunden hatten. Inzwischen steige die Nachfrage kontinuierlich. 2022 hat die Firma einen Umsatz von 1,8 Millionen Euro erwirtschaftet, in diesem Jahr wird wohl die Zwei–Millionen–Euro–Marke geknackt. Der Sitz der Firma ist in Ulm, produziert werden soll in Kürze schon in Neu–Ulm, die Konfektionierung erfolgt in einem Werk in Slowenien.

Eine Vielzahl an unterschiedlichen Kollektionen zeigt Gabriele Renner in ihrem Büro in Ulm. (Foto: Andreas Spengler )

Lob von Europameistern

Weltweit zählt Renner etwas mehr als 20 Konkurrenten, die ähnliche Kleidung produzieren. Allerdings — soweit ihr bekannt — setzen andere Firmen auf klassische Kühlwesten, die auch von außen nass bleiben. Damit steigt das Gewicht, die Kleidung liegt nass auf der Haut und gleichzeitig hält der Kühleffekt nur für kurze Zeit. Genau das können Gabriele Renner und ihr Team mit ihrer Kleidung vermeiden.

Der hat gesagt, ihr habt einen Anteil am Erfolg der Europameister Arthur Abele und Niklas Kaul. Gabriele Renner

Und der Erfolg hat sich bereits herumgesprochen: Längst beziehen große Firmen wie Airbus, die Deutsche Bahn oder die Deutsche Post Kühlkleidung aus Ulm. Aber auch viele Sportler haben die Technologie für sich entdeckt wie etwa die schweizerische oder die irische Fußballnationalmannschaft. Außerdem der Bund deutscher Radfahrer oder die deutschen Leichtathleten. Selbst von den Trainern der Leichtathleten habe sie bereits Lob erhalten, erzählt Renner. „Der hat gesagt, ihr habt einen Anteil am Erfolg der Europameister Arthur Abele und Niklas Kaul.“

Hoffnung für die Gesellschaft

Natürlich sei Schwitzen auch gesund und die Muskeln müssen für den Sport warm sein, sagt Gabriele Renner. „Aber es macht einen Unterschied, ob Sie kurz und gezielt in der Sauna schwitzen oder acht Stunden am Stück.“ Beim Schwitzen verbrauche der Körper viel Energie, die dann für den sportlichen Einsatz fehlt. „Schwitzen ist zudem auch eine Abwehrreaktion des Körpers.“ Wird der Körper an heißen Tagen dagegen gekühlt, könnten Sportler ihre Leistung deutlich steigern.

Eigentlich sollten Menschen, die Hitze sehr schlecht vertragen, wie etwa kranke oder alte Menschen Kühlwesten auf Rezept in der Apotheke erhalten. Gabriele Renner

Gabriele Renner glaubt, dass die ganze Gesellschaft in Zukunft häufiger mit langen und extremen Hitzeperioden zu kämpfen hat. „Eigentlich sollten Menschen, die Hitze sehr schlecht vertragen, wie etwa kranke oder alte Menschen Kühlwesten auf Rezept in der Apotheke erhalten.“ Diesen Vorschlag hat sich auch bereits dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach offeriert. Doch eine Antwort aus Berlin steht noch aus.

Nachteile und Schwächen

Die Ulmer Unternehmerin ist überzeugt davon, dass ihre Kleidung ankommt, gebraucht wird — und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Klingt zu gut um wahr zu sein? Zwei klare Nachteile habe die Hightech–Kleidung dann doch, räumt sie ein. Im Gegensatz zu herkömmlicher Kleidung ist sie vergleichsweise teuer: Eine Kühlweste kostet rund 200 Euro, eine einfache Baseballcap etwa 70 Euro. Die Kleidungsstücke halten zudem je nach Belastung etwa drei bis fünf Jahre, dann lasse der Kühleffekt merklich nach. Renner verspricht indes: Bis dahin mache aber auch die Forschung und Entwicklung neue Fortschritte.

So wird die Kühlkleidung aktiviert

Die Aktivierung der Kühlkleidung geht schnell. Sie muss nur wenige Sekunden unters Wasser gehalten und danach mit einem einfachen Handtuch abgetrocknet werden. Was danach folgt, ist überraschend. Beim Anziehen der Kühlweste hat man kurz das Gefühl, nasse Neoprenbekleidung überzuziehen. Doch nichts wird nass.

Tatsächlich tropft nichts und es bleibt auch kein Wasser auf der Unterwäsche zurück. Zugleich tritt der Kühleffekt augenblicklich ein. Die angenehme Kälte kühlt sogleich den ganzen Körper herunter, ohne dass man dabei friert. Und selbst nach dem Ausziehen spürt man noch einen Effekt. Eingebildet oder nicht: Der Körper kühlt noch einige Zeit nach.