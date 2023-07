Klimaaktivisten haben Berufsverkehr zeitweise lahmgelegt

Klimaaktivisten sind am Dienstagmorgen auf die Schilderbrücke an der Ulmer Adenauerbrücke geklettert. Dort haben sie die Städtenamen überklebt.

Die laut Polizei nicht angemeldete sorgte für deutliche Behinderungen im Berufsverkehr, denn die Polizei musste den Bereich absichern. Das SEK musste die Bundesstraße zunächst komplett sperren, um dann anschließend die Klimaaktivisten von der Schilderbrücke zu holen.

Auf den angebrachten Schildern waren Sprüche zu lesen wie „Wissing absägen, Bäume stehen lassen!

Anlass der Kletteraktion ist der heute anstehende Besuch des Bundesverkehrsministers Volker Wissing in Ulm. Auch am Abend hat die Ulmer Gruppe von Fridays for Future deswegen zu einer großen Demonstration um 18 Uhr auf dem Münsterplatz aufgerufen.